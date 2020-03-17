Путина попросили разрешить онлайн-продажи рецептурных лекарств

«Всероссийский союз пациентов 17 марта 2020 года направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой предусмотреть в готовящемся законе о дистанционной торговле лекарственными препаратами возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов с последующей доставкой на дом. Пока такая возможность рассматривается только в отношении безрецептурных препаратов, БАДов и медтоваров», — рассказали в союзе.
Копии обращения также направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьеру Михаилу Мишустину. В условиях распространения коронавируса нового типа доставка лекарств позволит ограничить контакты пациентов и снизить риски заражения, считают в пациентском объединении.
«На фоне пандемии принятие законопроекта станет действенной мерой по своевременному обеспечению лекарственными средствами наиболее уязвимых для заражения вирусом категорий — хронически больных и инвалидизированных пациентов, а также будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки в стране», — считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв, комментарий которого привели в ассоциации.
Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, после этого его движение было приостановлено. В понедельник в ходе оперативного совещания Мишустин поручил
В своем обращении пациентское сообщество просит принять законопроект на ближайшем пленарном заседании Госдумы. С инициативой легализации дистанционной торговли лекарствами на протяжении последних четырех лет последовательно выступала Ассоциация компаний
«Я считаю, что легализация доставки лекарств — это одна из важнейших возможностей, позволяющих обеспечить доступность лекарственных препаратов для населения и меньше контактировать с больными людьми в аптеках. Ее нужно было разрешить ещё давно, не дожидаясь таких серьёзных стимулов, как коронавирус», — сказал президент АКИТ Артем Соколов.
«Мы считаем, что рецептурные препараты в условиях современных технологий доставлять могут любые службы при соблюдении требований к перевозке препаратов. А контроль отпуска должен происходить с помощью электронных рецептов», — продолжил он.