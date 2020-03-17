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06:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам предложили давать больничный из-за закрытия школ

Национальный родительский комитет (НКР) выступил с инициативой обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для того, чтобы присматривать за детьми, которые не будут посещать школы из-за карантина. Об этом рассказала председатель комитета Ирина Волынец в беседе с RT.

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по данным JHU CSSE на 06:13 MSK, 17.03
Источник: РИА "Новости"

По ее словам, в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой по коронавирусу все больше детских учреждений закрывается на карантин. В семьях, где родители работают, дети остаются дома без присмотра.

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Волынец пояснила, что, согласно действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности, если возникнут несчастные случаи. Более того, родителей могут лишить родительских прав.

В связи с этим общественница считает необходимым позволить родителям, которые оказались в безвыходной ситуации, уйти на оплачиваемый больничный до окончания карантина в учебных учреждениях, которые посещают их дети.

Ранее Министерство просвещения рекомендовало российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавируса.

С 21 марта по 12 апреля школы Москвы будут закрыты. В этот период в школах организуют малые дежурные группы с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1-го по 4-й класс. В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели.

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