Празднование Дня космонавтики перенесут из-за коронавируса

«Роскосмос» подтвердил перенос празднования Дня космонавтики, который традиционно отмечается в России 12 апреля, на осень текущего года
В частности, речь идет о торжественном концерте, который, как правило, проводится в Государственном Кремлёвском дворце в честь годовщины первого полета человека в космос. Теперь
Напомним, что ежегодно 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. 12 апреля 1961 года российский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый в истории орбитальный полет.
Ранее ВОЗ объявила пандемию нового типа пневмонии. Случаи инфицирования штаммом наблюдаются в 151 стране мира. По последним данным, за прошедшие сутки в мире зафиксировали 13 903 новых случая заражения коронавирусом, 862 случая стали смертельными.
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. В Москве и Подмосковье вводится запрет массовых мероприятий.