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10:26 (мск), источник: Life.ru

Празднование Дня космонавтики перенесут из-за коронавируса

Торжественные мероприятия планируется провести осенью этого года.

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«Роскосмос» подтвердил перенос празднования Дня космонавтики, который традиционно отмечается в России 12 апреля, на осень текущего года из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в государственной корпорации.

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В частности, речь идет о торжественном концерте, который, как правило, проводится в Государственном Кремлёвском дворце в честь годовщины первого полета человека в космос. Теперь из-за штамма CoViD-19 концерт и остальные мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики, пройдут 4 октября, в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

Напомним, что ежегодно 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. 12 апреля 1961 года российский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый в истории орбитальный полет.

Ранее ВОЗ объявила пандемию нового типа пневмонии. Случаи инфицирования штаммом наблюдаются в 151 стране мира. По последним данным, за прошедшие сутки в мире зафиксировали 13 903 новых случая заражения коронавирусом, 862 случая стали смертельными.

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. В Москве и Подмосковье вводится запрет массовых мероприятий.

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