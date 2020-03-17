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11:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктами

Самыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез.

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по данным JHU CSSE на 11:33 MSK, 17.03

На фоне пандемии коронавируса многие страны мира в прямом смысле закрылись на карантин. Готовясь провести дома в заточении несколько недель, жители запасались продуктами, создавали очереди в магазинах и оставляли после себя пустые полки.

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Несмотря на заверения властей о том, что дефицита продуктов не было и не будет, а поставки продолжаются в обычном режиме (да и в магазины всем разрешают выходить), многие поддались панике и начали скупать все подряд. Особой популярностью (во всех странах) пользовалась туалетная бумага — ее покупали буквально годовыми объемами. В соцсетях даже появились мемы о том, что именно этот товар спасет планету от страшного коронавируса.

Тем временем россияне также начали запасаться продуктами. Пользователи соцсетей публикуют фото с пустыми полками магазинов по всей стране.

Супермаркеты в России во время пандемии
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Многие возмущаются такой истерией и запасливостью, некоторые смеются, а в магазинах уверяют, что проблем с поставками и дефицитом нет и не предвидится.

Так, самым востребованным товаром в России оказалась туалетная бумага, правда, у нас ее скупают в гораздо меньших объемах.

Кроме этого, россияне смели с полок консервы, крупы, соль, сахар и лапшу быстрого приготовления. С полок также стали пропадать масло и майонез.

Такую запасливость понять можно, ведь многие опасаются не только дефицита товаров первой необходимости, но и повышения цен из-за роста спроса. Однако специалисты в очередной раз просят россиян не поддаваться панике и покупать только самые необходимые товары и в разумных количествах.

Екатерина Гура

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