Кадыров призвал не поддаваться панике из-за коронавируса

Накануне в социальных сетях начали распространять видеоролики с многометровыми очередями в магазинах республики, люди начали скупать продукты. В связи с этим глава Чечни в прямом эфире в соцсети Instagram призвал население сохранять спокойствие.
«Я вышел в прямой эфир с министром здравоохранения республики, чтобы сообщить вам, что конец света не наступает. Не поддавайтесь панике, у нас нет ни одного зарегистрированного случая коронавируса. Все, что есть в республике, закупают, нужное — не нужное, продукты, фрукты… Продукты всегда были и будут, за две военные компании я не видел ни одного человека, который умер от голода, чеченцы всегда помогали и будут помогать друг другу», — заверил Кадыров. Он подчеркнул, что запасов продовольствия достаточно и в России, и в республике.
«Еще раз говорю — никто с голоду не умрет … Мы верующие и должны спокойно относиться ко всему. В Чечне каждый день умирает 20 человек от гриппа, рака, в ДТП, в России умирает около 20 тысяч человек в год от гриппа … мы все смертные, рано или поздно умрем, но не придумывайте всякую чушь, оставьте народ в покое», — обратился Кадыров к распространителям слухов.
Он напомнил, что ежегодно в мире придумывают новые проблемы, а определенные силы извлекают из этого выгоду.
Помните люди закупали спички, соль, говорили, что конец света наступает? Каждый раз придумывают всякие болезни и зарабатывают большие деньги … мировая экономика рушится, у людей паника, мы не обращаем внимание на большие проблемы, народ обеспокоен коронавирусом, а определенные государства делают свою политику.
Он подчеркнул, что в Чечне принимаются все необходимые меры профилактики, закупается оборудование, медикаменты. Кадыров призвал «положиться на Всевышнего, молиться и укреплять иммунитет».
«Мой дорогой народ, я готов умереть за вас, пока мы живы, вы ни в чем не будете нуждаться», — заключил Кадыров.