Российские туристы застряли в Европе из-за нехватки обратных рейсов

Российские туристы в Европе предоставлены сами себе и просят вывезти их домой, но сделать это непросто — на большинстве оставшихся рейсов либо нет мест, либо билеты подорожали в несколько раз. Особенно тяжелая ситуация в Чехии, которая закрыла границу раньше всех — 13 марта.
Тюрина напомнила, что с 19 марта «Аэрофлот» останавливает рейсы в Прагу. «До этой даты вывезти всех оказавшихся там туристов однозначно не получится. А на рейс 19 марта уже нет билетов. Перевозчик сообщил об организации чартеров, но как это будет происходить и что делать туристам, непонятно», — отметила эксперт.
Она добавила, что «Аэрофлот» рекомендовал всем своим пассажирам в Чехии приехать в его представительство в Праге и зарегистрироваться на будущий чартерный рейс. «Но в стране введен режим чрезвычайного положения, перемещение между городами запрещено, а туристы находятся не только в Праге, но и во многих других городах. Больше всего — в Карловых Варах, причем это люди немолодые, приехавшие на лечение», — сказала Тюрина.
Также отменили рейсы лоукостеры «Победа» и Wizz Air. «С 16 марта Wizz Air без
«Ситуация осложняется тем, что у многих заканчиваются визы, туристы нервничают, начинается паника. Вся ответственность при отмене рейса лежит на перевозчике, и он может предложить пассажиру вылететь другим рейсом. Но в данном случае воздушное сообщение закрыто государством (из-за риска распространения коронавируса — ИФ). По идее, туристам в этой ситуации надо связываться с консульством РФ, но они звонят туроператорам и просят помощи», — заметила она.
Тюрина подчеркнула, что в происходящее обязана вмешаться ассоциация «Турпомощь», поскольку ее функция — помогать туристам в экстренной ситуации, которая сейчас и наступила.
«Имеет смысл “распечатать” резервный фонд “Турпомощи”. Туроператор приобретает сейчас авиабилеты туристам за свой счет, а потом мог бы компенсировать их из этого фонда. Надо срочно созывать наблюдательный совет и решать, как поступать сейчас, когда одна за другой закрываются страны, а россияне оказываются в патовой ситуации», — сказала Тюрина.
По ее мнению, к решению проблем российских туристов в Европе должен более активно подключиться МИД РФ, так как у ведомства есть полномочия и опыт решения задач на межгосударственном уровне.