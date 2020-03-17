14:55 (мск), источник: РИА Новости
Илья Прусикин сообщил, что «пухляш» из клипа поедет на Евровидение
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Фронтмен российской
Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!
Многих пользователей обрадовало объявление музыканта. После того, как участники из Little Big представили конкурсную песню и видео на нее, все то и дело спрашивали: «поедет ли пухляш»?
«Самая лучшая новость. Спасибо. Теперь я могу спать спокойно», — прокомментировала @vstrm_
«Дима прекрасен! Хорошо, что едет! Вы великолепны», — считает @vitaliniy.
«Я ждала этого», — заявила @cherryyyn.
«Все, теперь точно выиграем», — уверена @moseevskaya17.
Клип и песня на трек Uno были представлены 12 марта. За несколько дней видео набрало более десяти миллионов просмотров на YouTube, а песню включили в топ-10 в iTunes. Работа группы из России оказалась самой популярной среди других участников.