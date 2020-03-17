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Фоторепортажи
15Пустые популярные туристические локации
16Опустошенные из-за пандемии магазины
16:59 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств

Владимир Путин заявил, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств.

Коронавирус COVID-19
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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 15:53 MSK, 17.03
Источник: Reuters
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Президент заверил, что ситуация с распространением коронавируса по территории России под контролем. «Ситуация в целом находится под контролем, в режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы», — сообщил президент на встрече с членами правительства.

Путин считает, что превентивные меры по борьбе с коронавирусом позволили сдержать его массовое распространение.

«Благодаря оперативными мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном уровне, в первые недели развития пандемии в мире нам удалось все-таки сдержать массовое, я хочу подчеркнуть, именно массовое проникновение и распространение болезни в России», — сообщил он.

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