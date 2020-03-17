16:59 (мск), источник: ТАСС
Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств
Владимир Путин заявил, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств.
Президент заверил, что ситуация с распространением коронавируса по территории России под контролем. «Ситуация в целом находится под контролем, в режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы», — сообщил президент на встрече с членами правительства.
Путин считает, что превентивные меры по борьбе с коронавирусом позволили сдержать его массовое распространение.
«Благодаря оперативными мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном уровне, в первые недели развития пандемии в мире нам удалось