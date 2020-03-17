18:09 (мск), источник: ТАСС
Умерла вдова Юрия Гагарина
Ей было 84 года.
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина Валентина Гагарина скончалась во вторник на 85-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в
«Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась», — сказали в
Валентина Гагарина (в девичестве — Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Окончила Оренбургское медицинское училище, работала в лаборатории Центра управления полетами.
27 октября 1957 года в Оренбурге вышла замуж за Юрия Гагарина. После гибели мужа не давала интервью, но участвовала в мероприятиях, посвященных первому космонавту планеты. В последние годы проживала в подмосковном Звездном городке.
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