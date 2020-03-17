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18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Знак свыше: пилот оставил в небе над Австрией важное послание

Ранее похожая надпись появилась в Австралии.

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На сайте сервиса Flightradar24, который отслеживает движения самолетов, появился необычный рисунок карты. На нем видно, что некий пилот написал в небе над Австрией фразу Stay Home («Оставайтесь дома»), адресованную людям в связи с распространением коронавируса.

На сервисе можно посмотреть, как именно пилот выводил в небе свое послание. В общей сложности это заняло у него 24 минуты.

Начало фразы пришлось на город Винер-Нойштадт, а окончание на Грац, который находится примерно в 150 километрах от начальной точки.

Сообщается также, что послание было оставлено в небе четырехместным одномоторным самолетом Diamond DA40 Diamond Star, пишет Daily Mail.

Кстати, ранее похожее послание, связанное с коронавирусом, появилось в Австралии. Там неизвестный пилот написал в небе фразу «Мойте руки».

Екатерина Гура

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