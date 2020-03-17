Знак свыше: пилот оставил в небе над Австрией важное послание

STAY HOME - This message was written in the sky by a pilot in Austria earlier today— Flightradar24 (@flightradar24) March 16, 2020
Playback - https://t.co/oCkFp13TgT pic.twitter.com/LrSLLmk8iN
На сайте сервиса Flightradar24, который отслеживает движения самолетов, появился необычный рисунок карты. На нем видно, что некий пилот написал в небе над Австрией фразу Stay Home («Оставайтесь дома»), адресованную людям в связи с распространением коронавируса.
На сервисе можно посмотреть, как именно пилот выводил в небе свое послание. В общей сложности это заняло у него 24 минуты.
Сообщается также, что послание было оставлено в небе четырехместным одномоторным самолетом Diamond DA40 Diamond Star, пишет Daily Mail.
Кстати, ранее похожее послание, связанное с коронавирусом, появилось в Австралии. Там неизвестный пилот написал в небе фразу «Мойте руки».
Екатерина Гура