В России прекратили работу все государственные театры, музеи и цирки

Сроки действия запрета пока не уточняются, но анонсированные карантинные меры в Москве предварительно остаются в силе до 10 апреля. До этого дня двери культурных учреждений по всей стране будут закрыты.
Ранее о закрытии или ограничении доступа уже объявили Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Музей Победы, Музей Москвы и ряд других музеев, свои постановки отменили многие московские театры, включая Большой. Приостановили работу даже библиотеки.
Пока большинство заболевших коронавирусом — 56 человек по состоянию на 17 марта — сконцентрировано в Москве. Всего по России заболели уже 114 человек. 16 марта
Вместо привычного культурного досуга россиянам посоветовали сидеть дома и больше смотреть фильмов в интернете. Президент России Владимир Путин предложил ускорить реализацию плана по предоставлению бесплатного доступа к