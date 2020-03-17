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18:29 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России прекратили работу все государственные театры, музеи и цирки

В России временно закрылись все учреждения культуры федерального формата. Сюда попадают государственные музеи, театры, филармонии и цирки. На такой шаг власти пошли, чтобы предупредить дальнейшее развитие эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 17:30 MSK, 17.03
Источник: Агентство «Москва»

Сроки действия запрета пока не уточняются, но анонсированные карантинные меры в Москве предварительно остаются в силе до 10 апреля. До этого дня двери культурных учреждений по всей стране будут закрыты.

Аналогичные рекомендации Минкультуры направило и в региональные правительства.

Ранее о закрытии или ограничении доступа уже объявили Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Музей Победы, Музей Москвы и ряд других музеев, свои постановки отменили многие московские театры, включая Большой. Приостановили работу даже библиотеки.

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Пока большинство заболевших коронавирусом — 56 человек по состоянию на 17 марта — сконцентрировано в Москве. Всего по России заболели уже 114 человек. 16 марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил пакет мер, которые должны помочь России в борьбе с пандемией. На следующий день правительство и Центробанк пояснили, на что пойдут эти деньги.

Вместо привычного культурного досуга россиянам посоветовали сидеть дома и больше смотреть фильмов в интернете. Президент России Владимир Путин предложил ускорить реализацию плана по предоставлению бесплатного доступа к социально-значимым интернет ресурсам. В частности, он отметил, что для людей, которые остаются дома со своими семьями, чрезвычайно важно иметь возможность дистанционного обучения, заказа лекарств, получения госуслуг и просмотра отечественных художественных фильмов. Ранее о предоставлении бесплатного доступа к своим фильмам сериалам заявили многие российские видеосервисы.

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