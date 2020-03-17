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18:59 (мск), источник: ТАСС

Предложения Путина по борьбе с коронавирусом в России. Главное

Лекарства можно будет покупать дистанционно, медикам повысят зарплаты, резервы медоборудования пополнят, а портативный экспресс-тест на коронавирус планируют разработать к апрелю.

Коронавирус COVID-19
16:59 (мск)Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств
Коронавирус Covid-19
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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 17:30 MSK, 17.03
Источник: Reuters

Президент России на совещании с кабинетом министров 17 марта предложил ряд мер по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 в России. Президент призвал работать на опережение, а также подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.

Главные заявления президента:

Производство первого в мире портативного экспресс-теста на коронавирус, разработанного совместно с японскими специалистами, планируется наладить в апреле.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) профинансирует совместные разработки с японскими партнерами, чтобы уже в апреле наладить производство экспресс-тестов. Потенциально это будет первый в мире именно портативный экспресс-тест.
Владимир Путин

Безрецептурные лекарства теперь можно будет продавать дистанционно. Однако правительству, по распоряжению президента, еще предстоит разработать предложения о том, как избежать контрафакта в этой сфере.

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Глава государства предложил работодателям предусмотреть возможность удаленной работы для сотрудников с детьми дошкольного и школьного возраста на период действия мер по нераспространению коронавируса.

Резервы лекарственных препаратов и медоборудования в условиях распространения коронавируса в России необходимо пополнить.

«Наши резервы должны быть дополнены лекарствами, оборудованием, необходимой техникой», — сказал Путин. По его словам, нужно наращивать также наличие средств индивидуальной защиты и дезинфекции. «И конечно, вместимость соответствующих учреждений здравоохранения должна отвечать угрозам», — добавил президент.

Зарплаты медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, должны быть повышены. «Я прошу правительство, Минздрав совместно с регионами продумать меры дополнительной поддержки врачей и медперсонала», — сказал Путин на совещании с правительством РФ.

Нужно увеличить фонд оплаты труда и сотрудникам Роспотребнадзора, людям, которые работают по выявлению заболевания.
Владимир Путин
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Волонтеров необходимо снабдить соответствующими защитными средствами, чтобы обеспечить их безопасную работу. Волонтеры, в свою очередь, рассказали, что в ближайшее время начнет работу горячая линия по приему сообщений от пожилых людей, которым требуется помощь; в регионах будут с этой целью открыты кол-центры и созданы волонтерские штабы.

Важно предоставлять населению прямую оперативную информацию. «У граждан страны должна быть вся необходимая информация, с какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством и что должен делать каждый человек, чтобы уберечь себя и своих близких», — заключил Путин, призвав исключить поводы для возникновения пустых слухов и злонамеренной информации.

Президент посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

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