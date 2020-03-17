Предложения Путина по борьбе с коронавирусом в России. Главное

Президент России на совещании с кабинетом министров 17 марта предложил ряд мер по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 в России. Президент призвал работать на опережение, а также подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.
Производство первого в мире портативного
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) профинансирует совместные разработки с японскими партнерами, чтобы уже в апреле наладить производство
экспресс-тестов.Потенциально это будет первый в мире именно портативный экспресс-тест.
Безрецептурные лекарства теперь можно будет продавать дистанционно. Однако правительству, по распоряжению президента, еще предстоит разработать предложения о том, как избежать контрафакта в этой сфере.
Глава государства предложил работодателям предусмотреть возможность удаленной работы для сотрудников с детьми дошкольного и школьного возраста на период действия мер по нераспространению коронавируса.
Резервы лекарственных препаратов и медоборудования в условиях распространения коронавируса в России необходимо пополнить.
«Наши резервы должны быть дополнены лекарствами, оборудованием, необходимой техникой», — сказал Путин. По его словам, нужно наращивать также наличие средств индивидуальной защиты и дезинфекции. «И конечно, вместимость соответствующих учреждений здравоохранения должна отвечать угрозам», — добавил президент.
Зарплаты медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, должны быть повышены. «Я прошу правительство, Минздрав совместно с регионами продумать меры дополнительной поддержки врачей и медперсонала», — сказал Путин на совещании с правительством РФ.
Нужно увеличить фонд оплаты труда и сотрудникам Роспотребнадзора, людям, которые работают по выявлению заболевания.
Волонтеров необходимо снабдить соответствующими защитными средствами, чтобы обеспечить их безопасную работу. Волонтеры, в свою очередь, рассказали, что в ближайшее время начнет работу горячая линия по приему сообщений от пожилых людей, которым требуется помощь; в регионах будут с этой целью открыты
Важно предоставлять населению прямую оперативную информацию. «У граждан страны должна быть вся необходимая информация, с какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством и что должен делать каждый человек, чтобы уберечь себя и своих близких», — заключил Путин, призвав исключить поводы для возникновения пустых слухов и злонамеренной информации.
Президент посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.