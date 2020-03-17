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20:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые в Австралии выяснили, как иммунная система борется с коронавирусом

Ученые из Австралии утверждают, что им удалось выяснить, как именно иммунная система человека борется с коронавирусом.

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В РоссииВ мире
Инфицировано114+24
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано190 535+11 462
Скончалось7 519+445
Выздоровело80 648+2 570
по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 17.03
Источник: EPA

Результаты их исследований, опубликованные во вторник в журнале Nature Medicine, показывают, что механизм преодоления новой вирусной инфекции практически не отличается от борьбы с обычным гриппом.

А это значит, что исследование способно помочь в разработке вакцины от коронавируса.

На сегодняшний день во всем мире подтверждено более 190 тысяч случаев заражения; коронавирус унес жизни 7,5 тысяч человек.

Это открытие важно тем, что мы впервые по-настоящему поняли, как наша иммунная система борется с новым коронавирусом.
Кэтрин Кедзирска
соавтор исследования, профессор
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Многие эксперты высоко отозвались об исследовании, которое проводилось в Институте инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне.

Выздоровление большинства людей, заразившихся Covid-19, наглядно свидетельствует о том, что иммунная система человека может эффективно противостоять вирусу.

Но как именно происходит эта борьба? Это удалось установить австралийским ученым, которые выявили четыре вида иммунных клеток, которые участвуют в этом сражении.

В исследованиях принимали участие ранее не жаловавшиеся на здоровье добровольцы, у которых заболевание протекало в легкой форме.

Снимки легких показывают, как они очищаются от инфекции по мере появления иммунных клеток | Источник: BBC News Русская служба
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Так, в одну из австралийских больниц попала 47-летняя женщина из Ухани, которая выздоровела через 14 дней.

В интервью Би-би-си профессор Кедзирска пояснила, что исследователи «в полном объеме изучили реакцию иммунной системы этой пациентки».

За три дня до того как женщина пошла на поправку, в ее крови были замечены специфические клетки. По словам Кедзирской, примерно в это же время незадолго до выздоровления те же клетки появляются и в крови болеющих обычным гриппом.

«Нас очень порадовали эти результаты и тот факт, что мы смогли зафиксировать появление иммунных клеток у инфицированных пациентов накануне клинического улучшения», — рассказала профессор Кедзирска, добавив, что более десятка ученых четыре недели круглосуточно проводили анализы, чтобы добиться этих результатов.

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Как это может помочь в борьбе с коронавирусом?

«Когда вы знаете, в какой момент в действие вступают иммунные клетки, вы можете определить, на какой стадии излечения находится пациент» — поясняет декан Технологического университета Суинберна, профессор Брюс Томпсон.

В свою очередь министр здравоохранения Австралии Грег подчеркивает, что открытие ученых может ускорить разработку вакцины и потенциальных лекарств для лечения этой инфекции.

А Кэтрин Кедзирска уже поставила новую задачу: определить, почему в самых тяжелых случаях иммунная система слабее реагирует на источник болезни.

«Это ключ к пониманию того, чем отличались от остальных те, кто умер от вируса, или болеют вирусом в особо тяжелой форме, и с помощью этого ключа мы могли бы понять, как спасти их», — говорит профессор Кедзирска.

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