19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дизайнер показал на видео кристаллизацию минералов
Но эти камни ученым еще предстоит открыть.
Британский дизайнер и 3D-художник по имени Дэн Хуперт создал завораживающее видео, в котором показал образование и кристаллизацию нескольких минералов. В ролике под названием Minerals. Waiting to Be Found («Минералы. Ждущие, когда их найдут») он показал пять разных камней. Но, несмотря на всю свою реалистичность, все они выдуманы Хупертом.
По признанию дизайнера, на создание видео его вдохновила статья, напечатанная в 2019 году в журнале Earth. В ней шла речь о том, что Международная минералогическая ассоциация признает более 5 тысяч различных минералов. Большинство из них задокументированы на основании всего лишь нескольких известных случаев. За последнее десятилетие в растущий список ассоциации было добавлено около тысячи новых видов камней. Многие редкие минералы, вероятно, еще только лишь предстоит открыть.
Хупер настолько вдохновился статьей, что с помощью 3D-спецэффектов создал свои собственные минералы, которые, возможно, еще ждут своего открытия.
Екатерина Гура