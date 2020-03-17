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19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнер показал на видео кристаллизацию минералов

Но эти камни ученым еще предстоит открыть.

Британский дизайнер и 3D-художник по имени Дэн Хуперт создал завораживающее видео, в котором показал образование и кристаллизацию нескольких минералов. В ролике под названием Minerals. Waiting to Be Found («Минералы. Ждущие, когда их найдут») он показал пять разных камней. Но, несмотря на всю свою реалистичность, все они выдуманы Хупертом.

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По признанию дизайнера, на создание видео его вдохновила статья, напечатанная в 2019 году в журнале Earth. В ней шла речь о том, что Международная минералогическая ассоциация признает более 5 тысяч различных минералов. Большинство из них задокументированы на основании всего лишь нескольких известных случаев. За последнее десятилетие в растущий список ассоциации было добавлено около тысячи новых видов камней. Многие редкие минералы, вероятно, еще только лишь предстоит открыть.

Хупер настолько вдохновился статьей, что с помощью 3D-спецэффектов создал свои собственные минералы, которые, возможно, еще ждут своего открытия.

Екатерина Гура

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