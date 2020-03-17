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19:46 (мск), источник: RTVi

Джаред Лето почти две недели медитировал в пустыне и не знал, что происходит в мире. Бедный Джаред…

Актер и музыкант Джаред Лето у себя в твиттере сообщил, что почти две недели медитировал в пустыне без каких-либо средств связи с внешним миром. «Вчера я вернулся в другой мир», — написал Лето.

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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 17.03
Источник: AP 2020

«Вау. 12 дней назад я начал тихую медитацию в пустыне. Мы были полностью изолированы. Ни телефона, ни других средств коммуникации. Мы понятия не имели, что происходит за пределами центра», — поделился вокалист 30 Seconds to Mars.

«Вчера я вернулся в совсем другой мир. В тот, который изменился навсегда. Взрыв мозга, мягко говоря. Мне приходят сообщения от семьи и друзей по всему миру, пытаюсь понять, что вообще происходит», — продолжил Лето.

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Актер послал всем лучи «позитивной энергии» и пожелал оставаться дома «в безопасности».

Судя по тому, сколько дней Лето провел в пустыне, он использовал вид медитации в буддизме, который называется випашьяна и предполагает развитие «видения всего как есть».

Медитация длится около 10−12 дней (с перерывами), во время которых человек не пользуется никакими средствами коммуникации, не общается с близкими людьми и не произносит ни одного слова.

Лето родился в штате Луизиана. По состоянию на 16 марта, там зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом.

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