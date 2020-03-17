Джаред Лето почти две недели медитировал в пустыне и не знал, что происходит в мире. Бедный Джаред…

«Вау. 12 дней назад я начал тихую медитацию в пустыне. Мы были полностью изолированы. Ни телефона, ни других средств коммуникации. Мы понятия не имели, что происходит за пределами центра», — поделился вокалист 30 Seconds to Mars.
«Вчера я вернулся в совсем другой мир. В тот, который изменился навсегда. Взрыв мозга, мягко говоря. Мне приходят сообщения от семьи и друзей по всему миру, пытаюсь понять, что вообще происходит», — продолжил Лето.
Актер послал всем лучи «позитивной энергии» и пожелал оставаться дома «в безопасности».
Судя по тому, сколько дней Лето провел в пустыне, он использовал вид медитации в буддизме, который называется випашьяна и предполагает развитие «видения всего как есть».
Медитация длится около 10−12 дней (с перерывами), во время которых человек не пользуется никакими средствами коммуникации, не общается с близкими людьми и не произносит ни одного слова.
Лето родился в штате Луизиана. По состоянию на 16 марта, там зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом.