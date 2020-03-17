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21:03 (мск), источник: РИА Новости

МИД создал штаб для помощи оставшимся за рубежом россиянам

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. МИД России создал координационный штаб для помощи россиянам, оставшимся за рубежом, на фоне введенных иностранными государствами ограничительных мер по коронавирусу, говорится в заявлении ведомства по итогам совещания под председательством главы российского ведомства Сергея Лаврова.

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В РоссииВ мире
Инфицировано114+24
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано195 892+16 727
Скончалось7 865+784
Выздоровело80 840+2 762
по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 22:13 MSK, 17.03
Источник: РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более семи тысяч скончались.

«Подчеркнута необходимость принятия российскими дипломатическими представительствами исчерпывающих мер для оказания содействия в решении логистических вопросов росгражданам, желающим вернуться на родину. Создан Координационный штаб под руководством заместителя министра иностранных дел России О. В. Сыромолотова, головной департамент — Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ)», — отмечается в сообщении.

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«Там, где еще сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок», — подчеркивается в сообщении.

В МИД России просят всех, кто оказался в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие данные.

Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети. Кроме того, в круглосуточном режиме работают оперативные дежурные ДСКЦ, которым можно передать всю информацию по телефонам: +7 (495) 587 88 60, +7 (499) 244 19 77, +7 (499) 2441988, +7 (499) 244 28 47, а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 (985) 046 52 97.

Оставлять сообщения можно также в аккаунтах министерства в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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