МИД создал штаб для помощи оставшимся за рубежом россиянам

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более семи тысяч скончались.
«Подчеркнута необходимость принятия российскими дипломатическими представительствами исчерпывающих мер для оказания содействия в решении логистических вопросов росгражданам, желающим вернуться на родину. Создан Координационный штаб под руководством заместителя министра иностранных дел России О. В. Сыромолотова, головной департамент —
«Там, где еще сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок», — подчеркивается в сообщении.
В МИД России просят всех, кто оказался в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие данные.
Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети. Кроме того, в круглосуточном режиме работают оперативные дежурные ДСКЦ, которым можно передать всю информацию по телефонам: +7 (495) 587 88 60, +7 (499) 244 19 77, +7 (499) 2441988, +7 (499) 244 28 47, а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 (985) 046 52 97.
Оставлять сообщения можно также в аккаунтах министерства в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте».
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.