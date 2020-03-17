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20:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер Эдуард Лимонов

В возрасте 77 лет умер российский писатель, публицист и политик Эдуард Лимонов.

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О смерти сообщил в Facebook депутат Госдумы и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов. Информацию о кончине политика подтвердили в пресс-службе партии «Другая Россия».

«Сегодня, 17 марта, в Москве скончался Эдуард Лимонов. Все подробности будут сообщены завтра. Да, смерть!», — говорится в сообщении партии.

В комментарии ТАСС Сергей Шаргунов рассказал, что политик умер около получаса назад.

Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве. Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном умe.
Сергей Шаргунов

Как сообщили телеграм-каналу Mash представители политика, причиной смерти стало осложнение после операции. Сегодня он перенес две операции.

Эдуард Лимонов родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске. В 1974 году эмигрировал из СССР в США, жил в Нью-Йорке и Париже, писал стихи и прозу. В Россию вернулся в начале 90-х годов, где занялся политической деятельностью. Был главой запрещенной в России Национал-большевистской партии, позднее — лидером незарегистрированной партии «Другая Россия». В 2009 года объявил о своем желании стать общим от всей оппозиции кандидатом на выборах президента России в 2012 году, однако получил отказ ЦИК в регистрации.

Среди самых известных произведений Эдуарда Лимонова — «Это я — Эдичка», «Палач», «Иностранец в смутное время».

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