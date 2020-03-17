20:17 (мск), источник: Коммерсантъ
Умер Эдуард Лимонов
В возрасте 77 лет умер российский писатель, публицист и политик Эдуард Лимонов.
О смерти сообщил в Facebook депутат Госдумы и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов. Информацию о кончине политика подтвердили в
«Сегодня, 17 марта, в Москве скончался Эдуард Лимонов. Все подробности будут сообщены завтра. Да, смерть!», — говорится в сообщении партии.
В комментарии ТАСС Сергей Шаргунов рассказал, что политик умер около получаса назад.
Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве. Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном умe.
Как сообщили
Эдуард Лимонов родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске. В 1974 году эмигрировал из СССР в США, жил в
Среди самых известных произведений Эдуарда Лимонова — «Это я — Эдичка», «Палач», «Иностранец в смутное время».