17 марта, источник: ТАСС
Биография Эдуарда Лимонова
17 марта стало известно о его смерти.
Эдуард Вениаминович Лимонов (настоящая фамилия — Савенко) родился 22 февраля 1943 года в г. Дзержинске Горьковской (ныне — Нижегородской) области в семье военнослужащего. С 1947 года проживал в Харькове Украинской ССР (ныне — Украина). Окончил восемь классов общеобразовательной школы.
В юности сменил много профессий, работал сталеваром,
В 17 лет начал сочинять стихи.
В 1967—1974 годах жил в Москве. Зарабатывал на жизнь пошивом брюк, его клиентами были Эрнст Неизвестный, Булат Окуджава и др.
Посещал поэтический семинар Арсения Тарковского, сблизился с кругом авторов московского литературного андеграунда (Венедикт Ерофеев, Леонид Губанов, Игорь Ворошилов, Евгений Сабуров и др.), входил в неофициальное поэтическое объединение СМОГ («Смелость, Мысль, Образ, Глубина»). Псевдоним «Лимонов» ему придумал
Лимонов писал короткие рассказы в авангардистском стиле, выпустил пять самиздатских сборников своих стихов. В 1972 году его первое интервью было опубликовано в испанском журнале Destino Magazine.
В 1974 году после отказа стать осведомителем Комитета государственной безопасности СССР эмигрировал из Советского Союза вместе с женой Еленой Щаповой (она получила израильскую визу). В том же году был лишен советского гражданства.
В 1974—1980 годах проживал в США, в
В 1976 году опубликовал частично автобиографический роман «Это я — Эдичка». Спустя четыре года, после публикации во Франции под названием Le poete russe prefere les grands negres («Русский поэт предпочитает больших негров»), это произведение получило скандальную известность.
В начале 1980-х годов Эдуард Лимонов переехал во Францию, где писал для различных
С 1989 года книги Лимонова начали публиковать в СССР. С начала 1990-х годов он стал активно печататься в изданиях
В 1991 году переехал в Москву, в октябре того же года восстановил советское гражданство.
В 1991—1993 годах эпизодически принимал участие в Югославской гражданской войне в качестве «вооруженного журналиста» на стороне сербов.
В 1992 году вступил в
В ноябре 1992 года вместе с
В мае 1993 года вместе с публицистом Александром Дугиным основал организацию под названием
В октябре 1993 года участвовал в защите здания Верховного совет РФ на стороне антиельцинской оппозиции.
12 декабря 1993 года баллотировался как независимый кандидат в Государственную думу РФ I созыва по одномандатному округу № 172 в Тверской области. Выдвигался от группы избирателей, по итогам голосования занял третье место и в Думу не прошел (победителем в округе стала Татьяна Астраханкина, КПРФ).
В 1994 году непродолжительное время союзником НБП было «Русское национальное единство» Александра Баркашова (запрещено в РФ). С НБП и Лимоновым сотрудничали также известные музыканты Сергей Курехин и Егор (Игорь) Летов. В ноябре 1994 года НБП начала издавать газету «Лимонка». С начала 1990-х годов Эдуард Лимонов выступал в защиту политических прав русских, проживающих в государствах бывшего СССР. Высказывался за воссоединения с Россией территорий, переданных в советское время союзным республикам, в частности Крыма.
В 1995 году Эдуард Лимонов баллотировался в Госдуму II созыва по одномандатному округу № 194 в Москве. Был выдвинут группой избирателей. Проиграл выборы, заняв 13-е место с результатом 1,91% голосов (депутатом был избран Владимир Лысенко, блок «Памфилова — Гуров — Владимир Лысенко»).
В 1996 году, перед президентскими выборами, выступил в поддержку Бориса Ельцина (впоследствии агитировал за другого кандидата, Юрия Власова). Вскоре после этого НБП покинули Дугин и Летов. В том же году против Лимонова
В конце 1990-х годов лидер НБП сотрудничал с Виктором Анпиловым («Трудовая Россия») и Станиславом Тереховым («Союз офицеров»).
В 1998 году Эдуард Лимонов в третий раз пытался избираться в Госдуму на довыборах по Георгиевскому одномандатному округу № 52 в Ставропольском крае. Баллотировался от группы избирателей, на выборах занял восьмое место, получив 2,76% голосов (победу одержал Иван Мещерин, группа избирателей).
В 1990-х годах опубликовал сборник рассказов «Девочка-Зверь» (1993), романы «Последние дни супермена» (1995), «315, пункт «В» (1997).
7 апреля 2001 году Эдуард Лимонов вместе с пятью другими членами НБП был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности в Алтайском крае. Его обвиняли по ст. 222 («Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия»), 208 («Создание незаконных вооруженных формирований»), 205 («Терроризм») и 280 («Призывы к свержению конституционного строя») УК РФ. Сообщалось, что Лимонов вместе с сообщниками купил несколько автоматов Калашникова и намеревался поднять восстание русского населения в Северном Казахстане. Свою вину Лимонов отрицал.
Находясь в СИЗО, 31 мая 2002 года, баллотировался на довыборах в Госдуму по одномандатному округу № 119 в родном городе Дзержинске. Занял последнее шестое место, набрав 6,58% голосов избирателей (депутатом от округа стал кандидат от КПРФ Владимир Басов).
15 апреля 2003 года Саратовский областной суд признал Эдуарда Лимонова виновным по ст. 222 и приговорил к четырем годам колонии общего режима. В заключении написал романы «В плену у мертвецов», «Книга воды» (премия Андрея Белого, 2002), книгу воспоминаний «Моя политическая биография» (2002).
В 2009 году стал инициатором регулярных политических протестных акций «Стратегия-31» (проводились в 31-е число каждого месяца до августа 2014 года).
В 2010 году объявил о создании партии «Другая Россия», которая не была зарегистрирована Минюстом.
В 2011 году отказался от французского гражданства.
Выдвигал свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2012 году, но получил отказ от Центризбиркома
В 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией.
С ноября 2016 году был колумнистом русскоязычной версии телеканала RT.
Автор романов и сборников рассказов «Иностранец в смутное время» (1991), «Исчезновение варваров» (1992), «Дисциплинарный санаторий» (1993), «Смрт» (2008), «Дед» (2014), «…и его демоны» (2016), «Будет ласковый вождь» (2019). В разные годы также выпускал сборники политических эссе и исторических
Официально был женат три раза. Первая супруга — поэтесса Елена Щапова, вторая — модель, писательница Наталья Медведева, третья — актриса Екатерина Волкова. Сын — Богдан (род. 2006), дочь — Александра (род. 2008).