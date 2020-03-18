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03:18 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт на фоне пандемии заявил о необходимости поселений в космосе

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пандемия коронавируса доказывает необходимость освоения дальнего космоса с целью создания поселений на Луне и Марсе на случай угрозы гибели человечества, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 03:33 MSK, 18.03
Источник: AP 2020

«Многим кажется, что освоение Луны, Марса — это узкая техничная и научная задача. На самом деле, это не так. На самом деле, это задача цивилизационная, где техника и наука лишь являются способами ее решения. На Земле накоплен целый ряд проблем: экология, истощение ресурсов. В текущей ситуации с пандемией коронавируса есть еще одна задача, которую нужно решить, чтобы цивилизация существовала», — сказал он.

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По словам эксперта, судьба цивилизации висит на ниточке, и в любой момент люди, как ранее динозавры, могут исчезнуть с лица Земли. «Исходя из интересов выживания вида, нужно думать над решением этой проблемы. Создание на других планетах — на Марсе, Луне — поселений является фактором снижения риска гибели цивилизации от техногенных, биологических и иных проблем», — сказал он.

Задача освоения космоса, подчеркнул эксперт, стоит не перед отдельными национальными космическими агентствами, учеными или бизнесменами, а перед всем человечеством. По его мнению, это глобальный социальный проект, который должен объединить усилия стран G20.

«Та ситуация, которая сейчас происходит, это звоночек маленького колокольчика, еще не колокола, подумать о будущем», — сказал Ионин. По его словам, человечество сейчас обладает технологиями, с помощью которых можно начать освоение других планет.

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