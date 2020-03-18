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04:17 (мск), источник: РИА Новости

Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса

ТОКИО, 18 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе, Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.

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Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано197 133+15 546
Скончалось7 905+766
Выздоровело80 854+1 897
по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 04:13 MSK, 18.03
Источник: РИА Новости

«При заболевании новым типом коронавируса высока смертность среди пожилых людей. Среди тех, кому больше 80 лет, смертность составляет 16−17%. И если это будет происходить каждый год, то это большая проблема. Для молодых людей это не так страшно, а у пожилых заболевание сопряжено с риском для жизни», — объяснил врач.

Так, например, в Италии 98% умерших от нового типа коронавируса — люди старше 60 лет.

Сато считает, что по этой причине ограничить посещения мест скопления людей только для пожилых членов семьи неправильно. Это правило должно стать общим для всех членов семьи.

«Более молодые члены семьи могут принести инфекцию в дом и заразить пожилого человека. Там, где есть пожилые люди, я бы советовал всем членам семьи по возможности отказаться от посещения мест скопления людей. Выходить на улицу только для самого необходимого — покупки, работа, перемещаться по возможности на личном транспорте или пешком, воздержаться от пользования метро, электричками или автобусами», — сказал инфекционист.

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Более молодые члены семьи могут перенести заболевание в легкой форме или даже не почувствовать симптомов, но при этом стать источником заражения для более старших членов семьи. «Статистика показывает, что молодые люди быстро выздоравливают. Около 80% заразившихся легко выздоравливают. То есть 80% населения переносят это как простуду», — пояснил врач.

Он считает, что еще одним важным фактором снижения смертности является сокращение нагрузки на систему здравоохранения, а для этого необходимо сделать так, чтобы рост заболеваний, который неизбежен, был плавным.

«Меры надо принимать, пока число заразившихся невелико. В Японии рост удалось сделать плавным, в отличие от Америки, Италии и Южной Кореи. Идеально, чтобы рост был плавным, как в Японии, потому что даже если новые случаи заражения и появляются каждый день, но каждый день кто-то выздоравливает и выписывается. Таким образом, система здравоохранения справляется с ситуацией. Чем более плавный рост, тем больше возможностей у медицинских учреждений оказать помощь тем, кто находится в тяжелом состоянии. Если рост резкий, вертикальный, то появляются пациенты, которым просто невозможно оказать медицинскую помощь. К этой черте приближаться нельзя», — считает эпидемиолог.

По его мнению, прогнозы, согласно которым число зараженных составит 60−70% населения, не сбудутся: этот сценарий подразумевает стихийную волну заражений, а сейчас все страны предпринимают шаги для сдерживания распространения инфекции.

«Но при этом, чтобы полностью уничтожить этот вирус, необходима вакцина и эффективное лекарство. Думаю, что до конца этого года (их создание) невозможно, это произойдет уже в следующем году. Поэтому окончание борьбы с вирусом наступит только в следующем году», — считает собеседник агентства.

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