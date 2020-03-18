В московских магазинах нашли «тележки апокалипсиса»

В Ашане появились тележки апокалипсиса, укомплектованные базовым набором паникера - туалетная бумага, гречка, макароны. pic.twitter.com/RNNNe0yOu8— Kirill Rodnoi (@kirillrodnoi) March 17, 2020
«В “Ашане” появились тележки апокалипсиса, укомплектованные базовым набором паникера — туалетная бумага, гречка, макароны», — написал он в твите и опубликовал фотографию тележек.
Комментаторы отметили находчивость маркетологов и заявили, что для тех, кто устал бродить по магазинам, необходимы такие тележки на все праздники, а не только в период пандемии коронавируса.
Другие пользователи назвали такую тележку «приманкой для жителей апокалипсиса». «Ибо для настоящего выживания в Новом Чудном мире, нужны еще: оружие, патроны (*120), пара топоров, лопата армейская, ломик, походная грелка, палатка, паяльная лампа, топливо, спички (*40), пара аптечек, мультитулы, ножи, тепловизор, рация», — написал комментатор Максим Владимирович.
Кроме того, комментаторы предложили дополнить тележки алкогольной продукцией «для успокоения».
По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан заразились непосредственно на территории страны. Во всем мире коронавирусом заразились 198,1 тысячи человек, более 7,9 тысячи умерли, а 81,9 тысячи вылечились.