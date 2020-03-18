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Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктамиСамыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез
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13:35 (мск), источник: Мослента

В московских магазинах нашли «тележки апокалипсиса»

В гипермаркетах Москвы появились «тележки апокалипсиса» с готовым набором продуктов. На это обратил внимание пользователь Kirill Rodnoi в своем Twitter-аккаунте.

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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 14:13 MSK, 18.03

«В “Ашане” появились тележки апокалипсиса, укомплектованные базовым набором паникера — туалетная бумага, гречка, макароны», — написал он в твите и опубликовал фотографию тележек.

Комментаторы отметили находчивость маркетологов и заявили, что для тех, кто устал бродить по магазинам, необходимы такие тележки на все праздники, а не только в период пандемии коронавируса.

Супермаркеты в России во время пандемии
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Другие пользователи назвали такую тележку «приманкой для жителей апокалипсиса». «Ибо для настоящего выживания в Новом Чудном мире, нужны еще: оружие, патроны (*120), пара топоров, лопата армейская, ломик, походная грелка, палатка, паяльная лампа, топливо, спички (*40), пара аптечек, мультитулы, ножи, тепловизор, рация», — написал комментатор Максим Владимирович.

Кроме того, комментаторы предложили дополнить тележки алкогольной продукцией «для успокоения».

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан заразились непосредственно на территории страны. Во всем мире коронавирусом заразились 198,1 тысячи человек, более 7,9 тысячи умерли, а 81,9 тысячи вылечились.

В Москве из-за коронавируса раскупают продукты и туалетную бумагу
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13:49 (мск)© Ньюстюб
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