Европу сковали гигантские пробки из-за коронавируса

Строгие меры контроля
На некоторых пунктах пропуска грузовики выстроились в 50-километровые очереди, сообщают информагентства.
Меры об ограничениях на границах приняли многие страны. Польша приостановила пограничное движение на
Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский союз в связи с пандемией закрывает границы для иностранцев и «несущественных поездок» граждан ЕС. Союз будет давать приоритет для транспорта, необходимого для поддержания обеспечения непрерывности экономики.
Россия временно закрывает границы для иностранцев и лиц без гражданства. Стало также известно, что российские туристы не могут вернуться на родину из стран Латинской Америки и Азии
Анна Лысенко