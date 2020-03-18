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12:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Европу сковали гигантские пробки из-за коронавируса

Некоторые из них растянулись на 50 километров.

Коронавирус COVID-19
11:52 (мск)Российские туристы не могут вернуться из стран Латинской Америки и Азии
Коронавирус Covid-19
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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 18.03
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Строгие меры контроля из-за коронавируса COVID-19 привели к гигантским пробкам на границах Германии, Литвы, Чехии, Хорватии, Бельгии и других стран.

На некоторых пунктах пропуска грузовики выстроились в 50-километровые очереди, сообщают информагентства.

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Меры об ограничениях на границах приняли многие страны. Польша приостановила пограничное движение на белорусско-польском участке границы. Дания, Словения, Украина и Литва закрыли границы для иностранцев. Латвия, Эстония и Словакия закрыли пассажирские перевозки через границу. Чехия и Венгрия полностью закрыли границы. Белоруссия ограничила пассажирское сообщение с рядом европейских стран.

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский союз в связи с пандемией закрывает границы для иностранцев и «несущественных поездок» граждан ЕС. Союз будет давать приоритет для транспорта, необходимого для поддержания обеспечения непрерывности экономики.

Россия временно закрывает границы для иностранцев и лиц без гражданства. Стало также известно, что российские туристы не могут вернуться на родину из стран Латинской Америки и Азии из-за ограничения авиасообщения.

Анна Лысенко

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