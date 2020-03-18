Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктамиСамыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез
Фоторепортажи
10Умер Эдуард Лимонов
6Лучшие фотографии, снятые на iPhone в Ночном режиме
13:07 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор советует людям старше 60 лет из-за распространения коронавируса реже посещать общественные места и по возможности отказаться от общественного транспорта, сократить посещение магазинов и МФЦ, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Коронавирус COVID-19
11:52 (мск)Российские туристы не могут вернуться из стран Латинской Америки и Азии
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано114+21
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано198 193+14 995
Скончалось7 954+789
Выздоровело81 961+2 235
по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 18.03
Источник: РИА Новости

Ранее подобные рекомендации были опубликованы на сайте Пенсионного фонда РФ.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

«Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», — говорится в сообщении.

Пожилым людям рекомендуется также просить близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг и приобретением товаров, уточняется в материалах.

«Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды — ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вас и ваших родных», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Важно соблюдать и гигиену — часто мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы, запастись одноразовыми бумажными платочками, чтобы при кашле и чихании прикрывать ими рот и нос, отмечается на сайте.

Если человек старше 60 лет почувствовал себя плохо и не только в связи с простудными заболеваниями, то лучше вызывать врача на дом, а не ходить в поликлинику, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 12:33 MSK, 18.03
Следите за развитием темы Пандемия коронавируса
 Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу
Коронавирус COVID-19
Российские туристы не могут вернуться из стран Латинской Америки и Азии
Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
В Киргизии зафиксировали первые три случая заболевания коронавирусом
Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств
Школьники уйдут на трехнедельные каникулы из-за коронавируса
FT: Евросоюз обвинил Россию в дезинформации по коронавирусу
Эксперты прокомментировали проблему «пустых полок» в магазинах
Канада запросила у России информацию по Латышскому легиону СС
Европу сковали гигантские пробки из-за коронавируса (фото)
Коронавирус парализовал внутренний туризм в России
Черная дыра в центре нашей галактики «забеспокоилась»
Здоровье
120-килограммовый мужчина ел раз в день и похудел на 50 кг Ранее он страдал от диабета и повышенного артериального давления.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Авто
Власти выделят автопрому России 600 млн рублей Деньги пойдут на субсидии для производителей машин на газомоторном топливе
Кино
Названы имена новых ведущих «Орла и решки» Новый сезон с подзаголовком «Безумный уик-энд» стартует 30 марта
Новости партнеров
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Путин раскрыл доклад ФСБ по вирусу из Китая
Рамзан Кадыров: все и так умрут
Gnezdo.ru
Создатель коронавируса назван: Китай оправдали
Рубль обрушился: вот что ждет всех пенсионеров РФ
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Леди
Где купить недорогую одежду для дома (на время карантина) Для себя и своей семьи нужно выглядеть не хуже, чем для посторонних
Новости партнеров
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь