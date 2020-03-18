Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ

Ранее подобные рекомендации были опубликованы на сайте Пенсионного фонда РФ.
«Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», — говорится в сообщении.
Пожилым людям рекомендуется также просить близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг и приобретением товаров, уточняется в материалах.
«Если ваши близкие вернулись
Если человек старше 60 лет почувствовал себя плохо и не только в связи с простудными заболеваниями, то лучше вызывать врача на дом, а не ходить в поликлинику, подчеркнули в Роспотребнадзоре.