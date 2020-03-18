Эксперты прогнозируют всплеск разводов по всему миру из-за карантина

Ведущий адвокат по разводам баронесса Фиона Шеклтон (среди ее клиентов были сэр Пол Маккартни, Принц Уэльский, Мадонна и Лиам Галлахер) сделала неутешительный прогноз на фоне пандемии коронавируса.
По словам специалиста,
По словам Шеклтон, во время недавней международной
Это уже стало реальностью в Китае. Менеджер по регистрации браков в Дачжоу (провинция Сычуань на
В Сиане также наблюдается беспрецедентный рост числа разводов. Там за один день в районный офис поступает до 14 заявлений, что превышает верхнюю границу, установленную местным советом.
По словам Шеклтон, обычно число разводов увеличивается после продолжительных совместных каникул, например, летних или рождественских.
А вот остаться в квартире один на один на несколько недель без возможности уединиться или сменить обстановку — совсем другое дело. Какое количество разводов последует после затяжного карантина по всему миру, пока даже сложно представить.
Екатерина Гура