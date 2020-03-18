В России число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 147

Из них 31 случай выявлен в Москве, еще по одному — в Томской и Новосибирской областях. Уточняется, что все заразившиеся в последние две недели посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Они госпитализированы и помещены в инфекционные боксы.
Таким образом, всего в России зафиксировано 147 пациентов с COVID-19, пятеро выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 202 тысячи человек более чем в 140 странах: 8006 пациентов скончались, 82 тысячи выздоровели.
Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, Евросоюз накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.
Для борьбы с распространением инфекции российское правительство перекрыло границы с Белоруссией, Польшей и Норвегией. Также приостановлены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, США, Великобританию, ОАЭ, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран и перекрыто железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией.
С 18 марта будет ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь. Запрет будет действовать до 1 мая.