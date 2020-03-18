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14:39 (мск), источник: РИА Новости

В России число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 147

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в России возросло до 147 человек, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано147+33
Скончалось0
Выздоровело5
Инфицировано203 529+18 462
Скончалось8 205+875
Выздоровело82 107+1 871
по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 12:00 MSK, 18.03
Источник: РИА Новости

Из них 31 случай выявлен в Москве, еще по одному — в Томской и Новосибирской областях. Уточняется, что все заразившиеся в последние две недели посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Они госпитализированы и помещены в инфекционные боксы.

Таким образом, всего в России зафиксировано 147 пациентов с COVID-19, пятеро выздоровели.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 202 тысячи человек более чем в 140 странах: 8006 пациентов скончались, 82 тысячи выздоровели.

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Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, Евросоюз накануне объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.

Для борьбы с распространением инфекции российское правительство перекрыло границы с Белоруссией, Польшей и Норвегией. Также приостановлены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, США, Великобританию, ОАЭ, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран и перекрыто железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией.

С 18 марта будет ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь. Запрет будет действовать до 1 мая.

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