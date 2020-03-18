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15:00 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт назвал причины массовой покупки туалетной бумаги

БЕРЛИН, 18 мар — РИА Новости. Причины массовой покупки продуктов и предметов первой необходимости, в частности, туалетной бумаги связано с тем, что люди в связи с распространением коронавируса ощущают себя в неуправляемой ситуации, которая пугает и вызывает отвращение, обеспечение материальных потребностей на этом фоне вызывает чувство спокойствия, рассказал РИА Новости заместитель директора института психологии берлинской клиники Charite, которая также является крупным научно-исследовательским центром страны, профессор Ханнс-Кристиан Гунга.

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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 12:00 MSK, 18.03
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«Человек чувствует себя в неуправляемой ситуации, которая его пугает. Он хочет, но вряд ли может что-либо сделать, чтобы успокоить себя, и запасы покупаются/инвестируются. Если речь идет об изоляции и стесненности как угрозе, возникает желание максимально снизить материальные ограничения», — заявил эксперт, добавив, что в случае с запасами туалетной бумаги «некоторые психологи видят выражение борьбы с отвращением» на физическом уровне, которую вызывает страх от сложившейся ситуации.

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По словам замдиректора института психологии, люди руководствуются «рациональными доводами», делая запасы и выбирая вещи, которые «имеют долгий срок годности, как консервы, или те, про которые они в любом случае знают, что они понадобятся им в будущем». Туалетная бумага соответствует обоим критериям: она «не портится и обязательно нужна», добавил эксперт.

Он заявил, что поведение окружающих людей также заставляет людей совершать дополнительные покупки «в экстремальной ситуации», так как человек, который «видит, как другие люди делают “хомячьи запасы”, не хочет оказаться среди тех, кто, в конечном итоге, недооценивает ситуацию с обеспечением».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек в 159 странах, более 8 тысяч скончались.

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