Эксперт назвал причины массовой покупки туалетной бумаги

«Человек чувствует себя в неуправляемой ситуации, которая его пугает. Он хочет, но вряд ли может что-либо сделать, чтобы успокоить себя, и запасы покупаются/инвестируются. Если речь идет об изоляции и стесненности как угрозе, возникает желание максимально снизить материальные ограничения», — заявил эксперт, добавив, что в случае с запасами туалетной бумаги «некоторые психологи видят выражение борьбы с отвращением» на физическом уровне, которую вызывает страх от сложившейся ситуации.
По словам замдиректора института психологии, люди руководствуются «рациональными доводами», делая запасы и выбирая вещи, которые «имеют долгий срок годности, как консервы, или те, про которые они в любом случае знают, что они понадобятся им в будущем». Туалетная бумага соответствует обоим критериям: она «не портится и обязательно нужна», добавил эксперт.
Он заявил, что поведение окружающих людей также заставляет людей совершать дополнительные покупки «в экстремальной ситуации», так как человек, который «видит, как другие люди делают “хомячьи запасы”, не хочет оказаться среди тех, кто, в конечном итоге, недооценивает ситуацию с обеспечением».
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек в 159 странах, более 8 тысяч скончались.