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15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Древние гоминиды вертели головой, как шимпанзе

Но в процессе эволюции они утратили эту способность.

Источник: R.J. Clarke

Строение шеи у австралопитеков, живших 1,8 — 4,2 млн лет назад, позволяло им вертеть головой так же, как это делают шимпанзе.

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К такому выводу пришли ученые из Южной Африки, проанализировав с помощью самых современных технологий останки австралопитека, известного как Литтлфут (Little Foot). Кости древнего гоминида, жившего около 3,67 миллиона лет назад, были найдены в 1994—1998 годах в знаменитых пещерах Стеркфонтейн в Южной Африке.

В распоряжении исследователей оказался череп и хорошо сохранившийся атлант — первый шейный позвонок ископаемого примата. Именно по строению атланта можно определить, как позвоночное может двигать головой и как кровь поступает в его мозг через позвоночные артерии.

Результаты сканирования ученые сравнили с данными современных людей и шимпанзе. Анализ показал, что австралопитеки двигали головой не так, как люди. Строение их шеи и черепа позволяло им лазать по деревьям. По размерам и форме атланта ранние австралопитеки были ближе к шимпанзе.

В то же время анализ останков другого австралопитека возрастом около 1 млн лет показал, что он уже больше времени проводил на земле.

Кровоток и потребление мозгом глюкозы у Литтлфута были в три раза меньше, чем у современного человека. Это объясняется маленьким размером его мозга. По объёму он составлял не более 35% от средних размеров мозга современного человека.

Выводы ученых показывают, что сосудистая система человеческого мозга развилась достаточно поздно.

Анна Лысенко

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