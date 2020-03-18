15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Древние гоминиды вертели головой, как шимпанзе
Но в процессе эволюции они утратили эту способность.
Строение шеи у австралопитеков, живших 1,8 — 4,2 млн лет назад, позволяло им вертеть головой так же, как это делают шимпанзе.
К такому выводу пришли ученые из Южной Африки, проанализировав с помощью самых современных технологий останки австралопитека, известного как Литтлфут (Little Foot). Кости древнего гоминида, жившего около 3,67 миллиона лет назад, были найдены в 1994—1998 годах в знаменитых пещерах Стеркфонтейн в Южной Африке.
В распоряжении исследователей оказался череп и хорошо сохранившийся атлант — первый шейный позвонок ископаемого примата. Именно по строению атланта можно определить, как позвоночное может двигать головой и как кровь поступает в его мозг через позвоночные артерии.
Результаты сканирования ученые сравнили с данными современных людей и шимпанзе. Анализ показал, что австралопитеки двигали головой не так, как люди. Строение их шеи и черепа позволяло им лазать по деревьям. По размерам и форме атланта ранние австралопитеки были ближе к шимпанзе.
Кровоток и потребление мозгом глюкозы у Литтлфута были в три раза меньше, чем у современного человека. Это объясняется маленьким размером его мозга. По объёму он составлял не более 35% от средних размеров мозга современного человека.
Выводы ученых показывают, что сосудистая система человеческого мозга развилась достаточно поздно.
Анна Лысенко