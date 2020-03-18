Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Александр Лукашенко: Россия вся «полыхает» от коронавируса Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране относительно спокойная обстановка
Фоторепортажи
16Опустошенные из-за пандемии магазины
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Райан Рейнольдс снова «нанес удар» по Хью Джекману

И виной всему коронавирус.

Читайте также
Фанатка потроллила Хью Джекмана, надев на встречу с ним необычное платье

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман давно ведут «войну» в соцсетях, подшучивая друг над другом. После небольшого затишья звезда «Дэдпула» нанес очередной удар по приятелю, воспользовавшись объявлением о благотворительности.

Актер и его супруга Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов в организации Канады и США, помогающие малообеспеченным людям во время пандемии коронавируса.

Сообщив об этом в соцсетях, Лайвли пошутила, что социальное дистанцирование не означает, что Райан должен избегать своей тещи.

А вот Рейнолдс призвал помогать изолированным людям преклонного возраста, которым некому помочь. В конце он дописал в скобках номер телефона Хью Джекмана. Конечно же, не настоящий, но шутка от этого не стала менее забавной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хью Джекман пока никак не отреагировал на выпад друга.

За баттлами актеров пользователи сети следят уже давно. Например, к выходу фильма «Как не стать президентом» Рейнольдс записал «обличительное» видео про Джекмана.

В ответ Джекман записал видео о том, кому на самом деле своим успехом обязан Рейнольдс.

Рейнольдс и Блейк Лайвли также регулярно троллят друг друга.

Анна Лысенко

Читайте также
Заклятые друзья Хью Джекман и Райан Рейнольдс решили прорекламировать бизнес друг друга
Во время загрузки произошла ошибка.
8 февраля 2019© Ньюстюб
В России выявили 33 новых случая коронавируса
FT: ЕС обвинил Россию в том, что она сеет панику из-за Covid-19
Эксперты: из-за карантина мир ждет всплеск разводов
Канада запросила у России информацию по Латышскому легиону СС
Европу сковали гигантские пробки из-за коронавируса (фото)
В магазинах Москвы заметили «тележки апокалипсиса» (фото)
Эксперт назвал причины массовой покупки туалетной бумаги
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Авто
Власти выделят автопрому России 600 млн рублей Деньги пойдут на субсидии для производителей машин на газомоторном топливе
Кино
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят» Певица рассказала, что ей смешно наблюдать, как происходит «аукцион», на котором пытаются выкупить у ее дочери ложную информацию
Новости партнеров
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Эта вещь, которой мы пользуемся ежедневно, – главный рассадник коронавируса
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
По ней сходили с ума: смотреть больно спустя годы
Леди
Где купить недорогую одежду для дома (на время карантина) Для себя и своей семьи нужно выглядеть не хуже, чем для посторонних
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь