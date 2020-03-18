16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Райан Рейнольдс снова «нанес удар» по Хью Джекману
И виной всему коронавирус.
Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман давно ведут «войну» в соцсетях, подшучивая друг над другом. После небольшого затишья звезда «Дэдпула» нанес очередной удар по приятелю, воспользовавшись объявлением о благотворительности.
Актер и его супруга Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов в организации Канады и США, помогающие малообеспеченным людям во время пандемии коронавируса.
Сообщив об этом в соцсетях, Лайвли пошутила, что социальное дистанцирование не означает, что Райан должен избегать своей тещи.
А вот Рейнолдс призвал помогать изолированным людям преклонного возраста, которым некому помочь. В конце он дописал в скобках номер телефона Хью Джекмана. Конечно же, не настоящий, но шутка от этого не стала менее забавной.
Хью Джекман пока никак не отреагировал на выпад друга.
За баттлами актеров пользователи сети следят уже давно. Например, к выходу фильма «Как не стать президентом» Рейнольдс записал «обличительное» видео про Джекмана.
В ответ Джекман записал видео о том, кому на самом деле своим успехом обязан Рейнольдс.
Рейнольдс и Блейк Лайвли также регулярно троллят друг друга.
Анна Лысенко