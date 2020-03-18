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16:14 (мск), источник: РИА Новости

Назван срок жизни коронавируса на разных предметах

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Новый коронавирус держится на большинстве поверхностей около 72 часов, выяснили ученые. Работу британских специалистов опубликовал The New England Journal of Medicine.

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Коронавирус Covid-19
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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 12:00 MSK, 18.03
Источник: Reuters
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Исследователи сравнили, как вызвавший пандемию вирус SARS-CoV-2 и его предшественник SARS-CoV-1 распространяются в разных условиях. Выяснилось, что оба вируса действуют примерно одинаково. Они лучше сохраняют жизнеспособность на пластике и нержавеющей стали, чем, например, на меди и картоне.

Также отмечается, что в воздухе возбудители заболевания держатся до трех часов. Таким образом, это подтверждает, что коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем, заключили специалисты.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией — сильной эпидемией, которая может распространяться на большой территории. По последним данным, всего в мире заразились более 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч из них умерли.

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