«Евровидение» отменили из-за коронавируса

«Конкурс “Евровидение-2020”, который должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме 12,14 и 16 мая, отменен, — говорится в
Конкурс может пройти в Роттердаме в 2021 году. «Как представляется, Роттердам является и останется городом, который должен принять следующее “Евровидение”, — говорится в сообщении голландских организаторов мероприятия. — Мы горды тем, что Роттердам готов взять на себя эту роль и в 2021 году. В предстоящий период мы вместе [с властями города и Европейским вещательным союзом] обсудим, как это может быть осуществлено».
Ранее правительство Нидерландов объявило о введении ряда мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Они предусматривают отмену до конца марта всех общественных мероприятий с участием более 100 человек. Запрет касается и мест, куда единовременно приходят более 100 человек, например, музеев, концертных залов, театров и стадионов. Власти также призвали людей по мере возможности работать удаленно, а лиц с симптомами коронавируса, такими как насморк, кашель и повышенная температура, оставаться дома и избегать контактов.