01:54 (мск), источник: Известия
Российско-американский ученый Маргулис получил Абелевскую премию
Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2020 года
Также наградой был отмечен профессор Еврейского университета Гилель Фюрстенберг.
«За новаторство в использовании методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике», — сказано в сообщении.
На сайте академии отмечается, что
Маргулис родился в 1946 году в Москве. В возрасте всего лишь 32 лет ему присудили международную математическую Филдсовскую премию, однако он не смог получить ее, так как получил отказ в выездной визе.
В 1996 году ему была присуждена премия имени Лобачевского, которая вручается за выдающиеся работы в области геометрии, в 2005 году — премия Вольфа по математике.
С 1991 года работает в Йельском университете США.
В 2019 году лауреатом Абелевской премии стала профессор Техасского университета в Остине (США) Карен Уленбек. Исследовательница стала первой женщиной, удостоенной этой награды.