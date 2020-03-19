Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Александр Лукашенко: Россия вся «полыхает» от коронавируса Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране относительно спокойная обстановка
Фоторепортажи
30Строительство инфекционной больницы в «новой» Москве
16В Чехии назвали Европейское дерево года
01:54 (мск), источник: Известия

Российско-американский ученый Маргулис получил Абелевскую премию

Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2020 года российско-американскому ученому Григорию Маргулису. Об этом сообщается на сайте академии в среду, 18 марта.

Также наградой был отмечен профессор Еврейского университета Гилель Фюрстенберг.

«За новаторство в использовании методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике», — сказано в сообщении.

На сайте академии отмечается, что из-за разницы в возрасте и ограничений на поездки со стороны советских властей Маргулис и Фюрстенберг формально не сотрудничали между собой, однако оказали влияние на деятельность друг друга.

Маргулис родился в 1946 году в Москве. В возрасте всего лишь 32 лет ему присудили международную математическую Филдсовскую премию, однако он не смог получить ее, так как получил отказ в выездной визе.

В 1996 году ему была присуждена премия имени Лобачевского, которая вручается за выдающиеся работы в области геометрии, в 2005 году — премия Вольфа по математике.

С 1991 года работает в Йельском университете США.

В 2019 году лауреатом Абелевской премии стала профессор Техасского университета в Остине (США) Карен Уленбек. Исследовательница стала первой женщиной, удостоенной этой награды.

 Пустить в доход: режим самоизоляции позволит сэкономить до 46% бюджета
Ставка на доставку: коронавирус увеличил спрос на курьеров
ВОЗ похвалила Россию за меры против коронавируса
Борт «Аэрофлота» с российскими туристами вылетел из Черногории
В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса
Американские биржи закрылись обвалом
Назван срок жизни коронавируса на разных предметах
Эрдоган предрек наступление новой эпохи из-за вируса
В магазинах Москвы заметили «тележки апокалипсиса» (фото)
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Горячие темы на Авто
А что будет при $=100 рублей?? 279
Силу воли можно как-то воспитать? 189
Изолировать всех . По землянкам . 167
А что если мы на пороге новой эпохи? 152
Кино
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят» Певица рассказала, что ей смешно наблюдать, как происходит «аукцион», на котором пытаются выкупить у ее дочери ложную информацию
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Эта вещь, которой мы пользуемся ежедневно, – главный рассадник коронавируса
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Дети
Как мама двоих детей живет на карантине без денег Личный опыт мамы в условиях самоизоляции и экономического кризиса
Леди
Где купить недорогую одежду для дома (на время карантина) Для себя и своей семьи нужно выглядеть не хуже, чем для посторонних
Новости партнеров
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
Важен твой взгляд на эту ситуацию. Россия ждет
Харламов отомстил Асмус, выложив в Сеть фото с изменой жене
Пройди опрос о кадровом конкурсе в Госдуме, твое мнение очень важно
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь