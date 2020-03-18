17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 18 марта
Число зараженных в России выросло, Европу сковали пробки, «Евровидение» отменили, а школы уходят на очень длинные каникулы.
Число заболевших коронавирусом в России возросло до 147 человек. Из них 31 случай выявлен в Москве, еще по одному — в Томской и Новосибирской областях. Заразившиеся вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Российские школьники будут отдыхать с 23 марта по 12 апреля. Трехнедельные каникулы вводят в связи с распространением коронавируса. Власти пообещали организовать дистанционное обучение. Досрочную сдачу Единого госэкзамена перенесут на
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в Роттердаме 12, 14 и 16 мая, отменили
Минпромторг и торговые сети договорились, что цены на продукты будут стабильными, поскольку отечественные производители не смогут их повышать. Однако импортные товары могут подорожать, говорят в ведомстве.
В связи с распространением коронавируса люди ощущают себя в неуправляемой ситуации, которая пугает и вызывает отвращение. Обеспечив себя товарами первой необходимости, такими как туалетная бумага, люди обретают чувство спокойствия и относительной уверенности, заявил профессор
Новый коронавирус держится на большинстве поверхностей около 72 часов, заявили британские специалисты. Дольше всего он сохраняет жизнеспособность на пластике и нержавеющей стали, а в воздухе живет намного меньше.
Очереди из грузовиков на границах Германии, Литвы, Чехии, Хорватии и Бельгии растянулись на 50 километров.
Тысячи пар по всему миру оказались запертыми в своих домах на срок от нескольких недель до нескольких месяцев