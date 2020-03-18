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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 18 марта

Число зараженных в России выросло, Европу сковали пробки, «Евровидение» отменили, а школы уходят на очень длинные каникулы.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано147+33
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано207 518+17 392
Скончалось8 248+731
Выздоровело82 104+1 456
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:53 MSK, 18.03
Источник: РИА "Новости"

33 новых случая заражения в России

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 147 человек. Из них 31 случай выявлен в Москве, еще по одному — в Томской и Новосибирской областях. Заразившиеся вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Школы уходят на длинные каникулы

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Российские школьники будут отдыхать с 23 марта по 12 апреля. Трехнедельные каникулы вводят в связи с распространением коронавируса. Власти пообещали организовать дистанционное обучение. Досрочную сдачу Единого госэкзамена перенесут на май-июнь.

«Евровидение» отменили

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в Роттердаме 12, 14 и 16 мая, отменили из-за пандемии. Голландские власти заявили о готовности провести конкурс в 2021 году. Россию на «Евровидении» должна была представить группа Little Big.

Минпромторг договорился о стабильных ценах

Минпромторг и торговые сети договорились, что цены на продукты будут стабильными, поскольку отечественные производители не смогут их повышать. Однако импортные товары могут подорожать, говорят в ведомстве.

Эксперт объяснил небывалый спрос на туалетную бумагу

В связи с распространением коронавируса люди ощущают себя в неуправляемой ситуации, которая пугает и вызывает отвращение. Обеспечив себя товарами первой необходимости, такими как туалетная бумага, люди обретают чувство спокойствия и относительной уверенности, заявил профессор Ханнс-Кристиан Гунга.

Назван срок жизни коронавируса на разных предметах

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Новый коронавирус держится на большинстве поверхностей около 72 часов, заявили британские специалисты. Дольше всего он сохраняет жизнеспособность на пластике и нержавеющей стали, а в воздухе живет намного меньше.

Европу сковали пробки

Очереди из грузовиков на границах Германии, Литвы, Чехии, Хорватии и Бельгии растянулись на 50 километров. Из-за пандемии страны ввели строгие меры контроля. Некоторые границы полностью закрыты.

Эксперты прогнозируют всплеск разводов из-за карантина

Тысячи пар по всему миру оказались запертыми в своих домах на срок от нескольких недель до нескольких месяцев из-за карантина. Это угрожает размолвками, ссорами или разрывом отношений даже для супругов в стабильно хороших отношениях, заявила ведущий адвокат по разводам баронесса Фиона Шеклтон.

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