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19:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети поделились способами сохранения физической формы на карантине

В качестве спортивных снарядов подойдут дети, домашние животные и припасы.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:53 MSK, 18.03

Из-за вспышки коронавируса многие страны мира ввели принудительный карантин: закрыли развлекательные и общественные заведения, а людей отправили по домам.

В связи с этим встал вопрос, как сохранить физическую форму и активность в таких стесненных условиях. И профессионалам есть что на это ответить. Спортсмены, фитнес-тренеры и просто скучающие люди стали делиться в соцсетях своими лайфхаками по занятию спортом в условиях самоизоляции.

Например, 32-летняя тренер из Нью-Йорка Эмили Диерис записала серию видео с тренировками в кровати. Теперь любой желающий может позаниматься спортом, не вставая с постели. При этом Эмили уверяет, что нагрузка на мышцы при таких «ленивых» упражнениях ничуть не уступает обычной тренировке в зале.

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А в закрытой на карантин Испании тренер одного из фитнес-центров устроил бесплатную масштабную тренировку для соседей, показывая комплекс упражнений под музыку на крыше своего дома.

В Сети можно найти множество роликов с упражнениями дома. Кто-то использует в качестве снарядов и тренажеров собственных детей, домашних питомцев или запасы с едой или водой — в общем, полный простор для фантазии.

Ну и от серьёзных теорий заговора к весёленькому ? когда закрыли спортзал на карантин

Опубликовано Nataliya Stelmakh Среда, 18 марта 2020 г.
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Екатерина Гура

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