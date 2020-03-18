В Сети поделились способами сохранения физической формы на карантине

Из-за вспышки коронавируса многие страны мира ввели принудительный карантин: закрыли развлекательные и общественные заведения, а людей отправили по домам.
В связи с этим встал вопрос, как сохранить физическую форму и активность в таких стесненных условиях. И профессионалам есть что на это ответить. Спортсмены, фитнес-тренеры и просто скучающие люди стали делиться в соцсетях своими лайфхаками по занятию спортом в условиях самоизоляции.
Например, 32-летняя тренер из Нью-Йорка Эмили Диерис записала серию видео с тренировками в кровати. Теперь любой желающий может позаниматься спортом, не вставая с постели. При этом Эмили уверяет, что нагрузка на мышцы при таких «ленивых» упражнениях ничуть не уступает обычной тренировке в зале.
А в закрытой на карантин Испании тренер одного из фитнес-центров устроил бесплатную масштабную тренировку для соседей, показывая комплекс упражнений под музыку на крыше своего дома.
В Сети можно найти множество роликов с упражнениями дома. Кто-то использует в качестве снарядов и тренажеров собственных детей, домашних питомцев или запасы с едой или водой — в общем, полный простор для фантазии.