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20:09 (мск), источник: РИА Новости

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения» из-за коронавируса

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении», назвала отмену конкурса единственном правильным решением в сложившейся ситуации с коронавирусом.

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Скончалось8 727+862
Выздоровело83 207+2 367
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:53 MSK, 18.03
Источник: РИА "Новости"

Ранее организаторы «Евровидения» сообщили, что конкурс в Роттердаме в этом году переносится в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Little Big должна была выступить с песней Uno.

«Наверняка вы уже слышали, что “Евровидение-2020” отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации», — сказано в сообщении коллектива в Instagram.

С момента объявления нас участниками конкурса мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей — спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!
Участники группы Little Big

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 8 тысяч скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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