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21:25 (мск), источник: Известия

В ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил на пресс-конференции в Женеве о начале первых испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 18 марта, пишет Hindustan Times.

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В РоссииВ мире
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Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано214 010+18 075
Скончалось8 727+861
Выздоровело83 207+2 367
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 18.03
Источник: Reuters

«Первые тесты вакцины начались всего 60 дней [спустя] после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса. Это невообразимое достижение. Мы рекомендуем исследователям по всему миру систематически проводить оценку экспериментальных лекарств», — сказал он.

Глава ВОЗ также выразил надежду на то, что мир в конечном итоге одержит победу над коронавирусом.

Ранее 18 марта сообщалось, что ученые в США провели первые испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях.
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К настоящему моменту несколько стран активно заняты разработкой вакцины. Так, в Италии в течение недели планируют начать тестировать лекарство на животных.

Накануне власти Китая дали разрешение на начало клинических испытаний собственной вакцины. Еврокомиссия сообщила, что ЕС рассчитывает закончить разработку препарата к осени.

17 марта «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. По данным на 18 марта, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 204,2 тыс. Выздоровели более 82,1 тыс. человек, при этом 8244 пациента умерли. В России за последние сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных выросло до 147.

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