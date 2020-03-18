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Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктамиСамыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез
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20:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам назвали самые полезные продукты при пандемии коронавируса

Некоторые продукты могут повысить иммунитет при эпидемиях, например, коронавируса. Самые полезные из таких продуктов телеканалу «Москва 24» перечислила диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:53 MSK, 18.03
Источник: CC0/Couleur
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Врач посоветовала россиянам обратить внимание на травы и лесные ягоды. По ее словам, укрепить здоровье можно с помощью малины и ее листьев, поскольку в ней много солицелатов. «Это как аспирин, только натуральный», — пояснила Мухина.

Среди трав она выделила шалфей, который назвала очень мощным, а также ромашку и зверобой. Ими стоит полоскать горло, поскольку вирус в первую очередь спускается на слизистую гортани.

Ранее в Минздраве сообщили, что водка и сигареты никак не влияют на коронавирус в тех количествах, которые способен употребить человек без угрозы жизни.

По данным на 18 марта, за все время существования нового коронавируса им заразилось 147 человек в России. Большая часть этих людей находится в Москве. Многие регионы ввели режим повышенной готовности.

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