Россиянам назвали самые полезные продукты при пандемии коронавируса

Врач посоветовала россиянам обратить внимание на травы и лесные ягоды. По ее словам, укрепить здоровье можно с помощью малины и ее листьев, поскольку в ней много солицелатов. «Это как аспирин, только натуральный», — пояснила Мухина.
Среди трав она выделила шалфей, который назвала очень мощным, а также ромашку и зверобой. Ими стоит полоскать горло, поскольку вирус в первую очередь спускается на слизистую гортани.
Ранее в Минздраве сообщили, что водка и сигареты никак не влияют на коронавирус в тех количествах, которые способен употребить человек без угрозы жизни.
По данным на 18 марта, за все время существования нового коронавируса им заразилось 147 человек в России. Большая часть этих людей находится в Москве. Многие регионы ввели режим повышенной готовности.