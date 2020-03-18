21:31 (мск), источник: ТАСС
В ВОЗ назвали хорошей готовность России к возможному росту заболевших из-за коронавируса
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Система здравоохранения РФ хорошо готовится к возможному росту числа заболевших
ВОЗ ранее разработала рекомендации для стран о необходимости подготовки к росту заболеваемости COVID-19, которое вызывается новой коронавирусной инфекцией.
«Идет очень хорошая подготовка системы здравоохранения: хорошо рассчитали все койки, все необходимое. Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20% инфицированных начинается пневмония, и они нуждаются в кислороде — то все готово», — сказала Вуйнович.
По имеющимся данным исследований, коронавирусная инфекция на данным момент вызывает осложнения, в том числе требующие дополнительной кислородной поддержки, примерно в одном из пяти случаев. При этом в первую очередь в группе риска находятся пожилые и люди, имеющие хронические заболевая.
По словам Вуйнович, в РФ соблюдают все рекомендации ВОЗ, которые позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции.
«Это значит — наблюдения за людьми, которые были в контакте [с носителями] или в зоне риска, и всех их контактов, массовое тестирование. <…> Изоляция с очень хорошими условиями, карантин. Кроме того, мы наблюдаем, как Москва начала так называемую social distance, чтобы снизить возможность людей принимать участие в массовых мероприятиях», — добавила она.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Последние данные о ситуации с коронавирусом в России публикуются также на сайте стопкоронавирус.рф.