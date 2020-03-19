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10:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Но надо им туда, куда три дня не отправляют. Из-за пандемии тысячи россиян не могут вернуться на родину

Тысячи российских туристов застряли за рубежом из-за мер по борьбе с распространением коронавируса: одних вынуждают выселиться из отелей, других не берут на борт, у третьих вообще отменили обратные рейсы. Российские власти пытаются помочь гражданам, в МИДе и Ростуризме созданы круглосуточные координационные штабы. При этом число стран, которые закрывают границы и останавливают авиасообщение, растет с каждым днем.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:13 MSK, 19.03
Источник: Reuters

«Ъ» поговорил с российскими туристами, оказавшимися отрезанными от родины: все они надеются, что власти помогут им эвакуироваться.

«Мы все понимаем»

Российский МИД и Ростуризм запустили кампанию по сбору информации о гражданах РФ, застрявших за границей из-за мер по предотвращению распространения коронавируса. Через соцсети и специальное приложение россиян, столкнувшихся с трудностями при попытке вернуться на родину, просят срочно проинформировать власти о своем местонахождении и логистических проблемах.

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Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что «дипломаты не волшебники, но помочь обязаны». По ее словам, глава ведомства Сергей Лавров «недвусмысленно поставил задачу перед сотрудниками: оперативно оценить обстановку с российскими гражданами, которые нуждаются в помощи, информировать Москву, оказывать содействие в режиме онлайн».

По оценке Ростуризма, за рубежом сейчас находятся около 100 тыс. организованных туристов из России. Многих туроператоры вывозят самостоятельно, некоторых даже планируют вывезти планово — то есть по окончании отпуска. Но с целым рядом направлений возникли сложности. Число россиян в проблемных странах еще только подсчитывают (тем более что многие из них путешествуют самостоятельно), но в Российском союзе туриндустрии полагают, что счет идет на тысячи человек. «Останавливая полеты, никто не подумал, что во всех странах есть люди, которым необходимо вернуться назад», — заявила «Ъ» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина. По ее словам, с наибольшими трудностями столкнулись туристы, находящиеся в ряде стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Журналист и фотограф из Кемерово Ксения Табашникова вместе с супругом Владиславом застряла как раз в одной из латиноамериканских стран — Перу. По ее словам, когда они в конце февраля уезжали из России, никто не предупредил, что так может случиться. Прибыв в аэропорт Лимы 16 марта, туристы даже не смогли пробиться к стойке своей авиакомпании LatAm:

Военные в касках, с прозрачными защитными щитами и оружием в руках оцепили часть терминала, в громкоговоритель всех пассажиров попросили покинуть здание аэропорта.

Накануне перуанские власти приняли решение о перекрытии воздушного, морского и наземного сообщения.

Первого инфицированного коронавирусом в Перу выявили 6 марта. На 18 марта количество заболевших COVID-19 в стране насчитывало 145 человек. Количество застрявших там россиян — 190 (это те, кто проинформировал российское посольство, цифра обновляется).

Ксения Табашникова тоже написала на почту консульского отдела посольства. Ответ (копия есть у «Ъ») был обескураживающим:

Мы все понимаем. Но в настоящее время в похожей ситуации находятся сотни российских туристов по всему миру.

На следующий день Ксения и ее супруг сами направились к российской дипмиссии в надежде получить помощь. Но внутрь их не пустили. Из домофона на воротах мужской голос сообщил: «Никого нет, у нас обед».

На уточняющий вопрос «То есть российские туристы — не ваша проблема?» сотрудник посольства ответил однозначно: «Это точно! Всего вам доброго!».

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Возмущенные туристы выложили видео своего похода к посольству в соцсети, отметив тегом Марию Захарову. «Мария написала нам в течение 15 минут: “Где это?” — и попросила сбросить ей видео в WhatsApp, — рассказала Ксения Табашникова “Ъ”.— Через 20 минут с нами связался представитель консульства РФ в Перу Дмитрий Дубровин и извинился за действия охранника, который, как оказалось, ранее общался с нами через домофон».

Дипломат посоветовал паре отель, где можно поселиться на специальных условиях. Проживание в гостинице стоит $50 в сутки, при этом нет никакой ясности, сколько времени там придется провести. «Мы очень надеемся, что в подобной ситуации не окажутся наши соотечественники, которые просто не имеют возможности где-либо взять деньги на этот экстренный случай самостоятельно», — говорит госпожа Табашникова. Власти РФ будут эвакуировать своих граждан из ряда стран спецбортами, но пока список этих государств только формируется, как и условия эвакуации (в случае задействования авиакомпаний часть расходов придется покрыть туристам).

На спецборт возлагает надежды и сотрудница московского рекламного агентства Александра Грек, также застрявшая в Перу, но не в Лиме, а в Куско. В составе группы самостоятельных туристов из 11 человек она вылетела из Москвы 7 марта в Аргентину, а далее через Боливию — в Перу.

16 марта мы должны были вылететь по маршруту Куско—Лима—Богота—Мюнхен—Москва, но приехав в аэропорт, увидели, что он оцеплен, почти все рейсы отменены.
Александра Грек

Многие отели в городе закрылись, как и большинство магазинов и кафе. Выбраться из города нельзя, дороги перекрыты. Александра Грек говорит, что застрявшие в Перу российские туристы объединились в чат. «Нас около 30 человек только в Куско. Мы рассчитываем на то, что нас эвакуируют домой в ближайшее время, так как у нас заканчиваются деньги и число заболевших в Перу растет», — говорит она.

Помимо Перу в Латинской Америке есть еще несколько стран, где застряли россияне. Так, например, в Аргентине несколько человек не могут покинуть самый южный город планеты — Ушуайю, откуда они должны были отправиться в Антарктиду, но круизная компания в последний момент отменила тур.

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«Граждане великой страны»

В Юго-Восточной Азии целый ряд проблемных стран. Адвокат Руслан Чанидзе из Москвы должен был покинуть Шри-Ланку 24 марта, однако авиакомпания FlyDubai уведомила его, что обратный рейс отменен. В беседе с «Ъ» мужчина рассказал, что в посольстве России в Шри-Ланке посоветовали ему купить билет на рейс другой авиакомпании (до 31 марта некоторые компании продолжат летать из Коломбо, аэропорт закрыт только на прилет пассажиров), однако это будет стоить от 35 тыс. до 50 тыс. руб., и россиянин надеется на централизованную эвакуацию.

Украинцев отсюда вывозят. Мы граждане великой страны. Вот пусть она разок покажет: помощь только на словах и в информационных лентах или реально. Пусть вывозят и организуют рейсы за государственный счет.
Руслан Чанидзе

Первый случай коронавируса на Шри-Ланке был выявлен 11 марта. По последним данным, сейчас на острове 43 инфицированных. По подсчетам аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), на Шри-Ланке находятся около 1,6 тыс. туристов из России.

В Малайзии, также закрывшейся на днях, речь идет о нескольких десятках россиян.

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Непростая ситуация и с Филиппинами. По данным на среду, там на 12 островах находится 333 гражданина России. Об этом сообщила советник-посланник посольства РФ Татьяна Шлычкова во время часовой видеоконференции на странице диппредставительства в Facebook. Посольство впервые использовало такой формат, отвечая на вопросы соотечественников, оказавшихся в затруднительной ситуации. Татьяна Шлычкова отметила, что ситуация очень сложная.

Сотрудники посольства стараются собрать людей из отдаленных точек в нескольких местах, чтобы затем централизованно вывести из Манилы. Нужно решить вопросы с проживанием и питанием. О вылете спецрейса из Москвы для эвакуации россиян туристов уведомят за два дня. «Мы в первую очередь просили рейс МЧС, он, конечно, бесплатный. Но если его трудно будет организовать в сжатые сроки, то еще один вариант — спецборт “Аэрофлота”. Это чартер, но его цены будут рассчитаны исходя из реальных возможностей людей», — пояснила Татьяна Шлычкова.

На странице посольства также опубликовано отдельное обращение посла Игоря Ховаева, который сообщил о проработке маршрута для спецрейса из России:

Вы не забыты и не брошены на произвол судьбы, мы работаем круглосуточно.
Источник: Reuters

«Мы все еще ждем»

С проблемами из-за коронавируса российские туристы столкнулись и за пределами Латинской Америки и Азии. В Российском союзе туриндустрии предположили, что застрявшие туристы из РФ есть во всех странах, с которыми остановлено авиасообщение. В четверг с полудня закрывается Египет. Однако некоторые авиакомпании — например, Turkish Airlines — еще во вторник уведомили пассажиров об отмене рейсов. Дозвониться до авиакомпании практически невозможно.

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Учитывая, что прямое авиасообщение между Россией и египетскими курортами на Красном море закрыто уже 4,5 года, многие россияне добираются в Хургаду и Шарм-эш-Шейх именно этой авиакомпанией.

Как сообщили «Ъ» в посольстве РФ в Египте, консульский отдел посольства, а также генконсульства в Хургаде и Александрии в режиме реального времени обновляют списки находящихся в Египте туристов. К вечеру среды речь шла уже примерно о 1,5 тыс. человек.

Впрочем, многие, не дожидаясь помощи из Москвы, по совету посольства постарались самостоятельно покинуть страну последними авиарейсами. Но не все смогли купить билеты, тем более что цены резко взлетели. К примеру, один из последних билетов по маршруту Каир—Москва авиакомпании EgyptAir стоил около $900.

О первом больном COVID-19 в Египте объявили 14 февраля, им оказался китаец, прилетевший в Каир. Сейчас в стране зафиксировано 196 случаев заражения.

Еще одно популярное туристическое направление — Марокко — закрылось в воскресенье. Как сообщили в посольстве РФ в Рабате, около 450 туристов из России и стран СНГ до сих пор не могут покинуть страну. Список пополняется каждый день, только за сутки в него добавилось 50 человек. Многие путешествуют по стране самостоятельно и не сразу сориентировались. В посольстве РФ в Рабате пояснили «Ъ», что прорабатывают с Москвой возможность возвращения всех, кто застрял в Марокко, но пока решения нет.

«Ъ» удалось поговорить с несколькими российскими туристами в Марокко. Они подчеркивают, что страна закрылась в течение одного дня, купить билет домой просто не было возможности.

«Посольство собирает информацию и обещает самолет, но неизвестно, когда он будет и как прожить до этого дня», — сказал «Ъ» дизайнер из Москвы Александр Чернов. По его словам, многих выгоняют из отелей, даже если номера оплачены, а деньги не возвращают. Иностранцев отказываются пускать и на съемные квартиры. Были попытки даже высадить туристов из транспорта.

Мы с трудом смогли найти место, где остановиться на несколько дней. Тут на днях митинговали французы с лозунгом «Макрон, забери нас», и их уже начали вывозить, как и других иностранцев, а мы все еще ждем.
Александр Чернов

Первого больного COVID-19 в Марокко выявили 2 марта, сейчас там 49 подтвержденных зараженных.

Источник: Reuters

«У многих просто нет средств, чтобы приобрести билеты»

Немало россиян и в европейских странах. Так, в посольстве РФ в Будапеште сообщили «Ъ», что в Венгрии сейчас находятся около 2 тыс. российских туристов, и около 300 из них уже обратились в российское диппредставительство за помощью в возвращении на родину. Среди них и те, кто приехал из Австрии, Словакии и других европейских стран, когда оттуда уже сократили рейсы, а из Венгрии — еще нет. Но в итоге вылететь на родину не успели и они.

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«Кто-то купил билеты на Wizz Air (бюджетная венгерская авиакомпания.— “Ъ”), но рейсы отменили. У многих просто нет средств, чтобы приобрести билеты “Аэрофлота” или продолжать оплачивать жилье и питание в ожидании более доступных по цене билетов, — пояснили “Ъ” в российском посольстве.— В среду мы обратились с предложением в МИД РФ, чтобы организовать чартерный рейс “Аэрофлота” или вывезти россиян другими бортами, ждем ответа».

В среду возможность обсудить ситуацию представилась министрам иностранных дел двух стран Сергею Лаврову и Петеру Сийярто, который приехал в Москву. «Переговоры состоялись в очень непростых условиях. Сейчас не только Европа, но и весь мир столкнулся и сражается с проблемой коронавируса, — заявил по итогам переговоров господин Сийярто.— Но среди многих новостей есть и хорошая — а именно, что граждане Венгрии, которые хотели бы вернуться на родину из России, теперь смогут вернуться» (у «Аэрофлота» остались рейсы Москва—Будапешт).

Из европейских стран едва ли не самая сложная ситуация в Черногории. Этой стране долгое время удавалось избегать заражения. Но во вторник премьер Душко Маркович выступил с экстренным обращением, проинформировав сограждан о выявлении в стране двух случаев коронавируса. При этом вокруг вывоза 2 тыс. российских граждан из перекрывшей свои границы страны разразился скандал. В среду во многих российских СМИ со ссылкой на дипломатический источник появилась информация, что черногорские власти якобы жестко увязывают выдачу разрешения авиакомпаниям РФ на выполнение чартерных рейсов в Тиват с безвозмездным возвратом из Москвы 50 черногорцев.

Однако, как сказал «Ъ» источник в черногорском руководстве, непосредственно участвовавший в переговорах по данному вопросу, «никакой увязки вывоза россиян из Тивата и черногорцев из Москвы не было».

По его словам, во вторник для решения этого вопроса планировался телефонный разговор премьеров двух стран Михаила Мишустина и Душко Марковича. Однако договориться удалось на уровне госчиновников, чему, по словам собеседника «Ъ», активно содействовало и посольство РФ в Подгорице. Договоренность заключалась в том, что самолеты авиакомпаний РФ берут на борт в Москве полсотни черногорцев, готовых к возвращению на родину, а правительство Черногории через свой МИД оформляет в это время разрешения для российских бортов. «После завершения всех необходимых по закону процедур договоренность будет безусловно реализована», — заверил источник «Ъ».

Рейсы из Москвы нами давно были одобрены. Уточнялись лишь время прилета и вылета, а также процедуры в отношении пассажиров с обеих сторон с учетом того обстоятельства, что прилет и вылет рейсов может быть осуществлен в нынешних условиях не в Тиват, а в Подгорицу.
Драган Пеянович
госсекретарь черногорского МВД

Вечером в эфире телеканала «Россия-1» Мария Захарова заявила: «Буквально полчаса назад наше посольство в Черногории получило официальную дипломатическую ноту от правительства Черногории, которое наконец-то дало разрешение на прилет нашего самолета». При этом она не скрывала негодования, отметив: «Это должно стать для всех уроком, как в сложный момент для всего мира страна ведет себя безответственно. То, что позволяет себе Черногория и позволяла, — это переходит все пределы».

Елена Черненко, Марианна Беленькая, Галина Дудина, Кирилл Кривошеев, Александра Мерцалова; Геннадий Сысоев, Подгорица

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