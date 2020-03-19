Но надо им туда, куда три дня не отправляют. Из-за пандемии тысячи россиян не могут вернуться на родину

«Ъ» поговорил с российскими туристами, оказавшимися отрезанными от родины: все они надеются, что власти помогут им эвакуироваться.
Российский МИД и Ростуризм запустили кампанию по сбору информации о гражданах РФ, застрявших за границей
Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что «дипломаты не волшебники, но помочь обязаны». По ее словам, глава ведомства Сергей Лавров «недвусмысленно поставил задачу перед сотрудниками: оперативно оценить обстановку с российскими гражданами, которые нуждаются в помощи, информировать Москву, оказывать содействие в режиме онлайн».
По оценке Ростуризма, за рубежом сейчас находятся около 100 тыс. организованных туристов из России. Многих туроператоры вывозят самостоятельно, некоторых даже планируют вывезти планово — то есть по окончании отпуска. Но с целым рядом направлений возникли сложности. Число россиян в проблемных странах еще только подсчитывают (тем более что многие из них путешествуют самостоятельно), но в Российском союзе туриндустрии полагают, что счет идет на тысячи человек. «Останавливая полеты, никто не подумал, что во всех странах есть люди, которым необходимо вернуться назад», — заявила «Ъ»
Журналист и фотограф из Кемерово Ксения Табашникова вместе с супругом Владиславом застряла как раз в одной из латиноамериканских стран — Перу. По ее словам, когда они в конце февраля уезжали из России, никто не предупредил, что так может случиться. Прибыв в аэропорт Лимы 16 марта, туристы даже не смогли пробиться к стойке своей авиакомпании LatAm:
Военные в касках, с прозрачными защитными щитами и оружием в руках оцепили часть терминала, в громкоговоритель всех пассажиров попросили покинуть здание аэропорта.
Накануне перуанские власти приняли решение о перекрытии воздушного, морского и наземного сообщения.
Первого инфицированного коронавирусом в Перу выявили 6 марта. На 18 марта количество заболевших COVID-19 в стране насчитывало 145 человек. Количество застрявших там россиян — 190 (это те, кто проинформировал российское посольство, цифра обновляется).
Ксения Табашникова тоже написала на почту консульского отдела посольства. Ответ (копия есть у «Ъ») был обескураживающим:
Мы все понимаем. Но в настоящее время в похожей ситуации находятся сотни российских туристов по всему миру.
На следующий день Ксения и ее супруг сами направились к российской дипмиссии в надежде получить помощь. Но внутрь их не пустили. Из домофона на воротах мужской голос сообщил: «Никого нет, у нас обед».
На уточняющий вопрос «То есть российские туристы — не ваша проблема?» сотрудник посольства ответил однозначно: «Это точно! Всего вам доброго!».
Возмущенные туристы выложили видео своего похода к посольству в соцсети, отметив тегом Марию Захарову. «Мария написала нам в течение 15 минут: “Где это?” — и попросила сбросить ей видео в WhatsApp, — рассказала Ксения Табашникова “Ъ”.— Через 20 минут с нами связался представитель консульства РФ в Перу Дмитрий Дубровин и извинился за действия охранника, который, как оказалось, ранее общался с нами через домофон».
Дипломат посоветовал паре отель, где можно поселиться на специальных условиях. Проживание в гостинице стоит $50 в сутки, при этом нет никакой ясности, сколько времени там придется провести. «Мы очень надеемся, что в подобной ситуации не окажутся наши соотечественники, которые просто не имеют возможности
На спецборт возлагает надежды и сотрудница московского рекламного агентства Александра Грек, также застрявшая в Перу, но не в Лиме, а в Куско. В составе группы самостоятельных туристов из 11 человек она вылетела из Москвы 7 марта в Аргентину, а далее через Боливию — в Перу.
16 марта мы должны были вылететь по маршруту Куско—Лима—Богота—Мюнхен—Москва, но приехав в аэропорт, увидели, что он оцеплен, почти все рейсы отменены.
Многие отели в городе закрылись, как и большинство магазинов и кафе. Выбраться из города нельзя, дороги перекрыты. Александра Грек говорит, что застрявшие в Перу российские туристы объединились в чат. «Нас около 30 человек только в Куско. Мы рассчитываем на то, что нас эвакуируют домой в ближайшее время, так как у нас заканчиваются деньги и число заболевших в Перу растет», — говорит она.
Помимо Перу в Латинской Америке есть еще несколько стран, где застряли россияне. Так, например, в Аргентине несколько человек не могут покинуть самый южный город планеты — Ушуайю, откуда они должны были отправиться в Антарктиду, но круизная компания в последний момент отменила тур.
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Украинцев отсюда вывозят. Мы граждане великой страны. Вот пусть она разок покажет: помощь только на словах и в информационных лентах или реально. Пусть вывозят и организуют рейсы за государственный счет.
Первый случай коронавируса на
В Малайзии, также закрывшейся на днях, речь идет о нескольких десятках россиян.
Непростая ситуация и с Филиппинами. По данным на среду, там на 12 островах находится 333 гражданина России. Об этом сообщила
Сотрудники посольства стараются собрать людей из отдаленных точек в нескольких местах, чтобы затем централизованно вывести из Манилы. Нужно решить вопросы с проживанием и питанием. О вылете спецрейса из Москвы для эвакуации россиян туристов уведомят за два дня. «Мы в первую очередь просили рейс МЧС, он, конечно, бесплатный. Но если его трудно будет организовать в сжатые сроки, то еще один вариант — спецборт “Аэрофлота”. Это чартер, но его цены будут рассчитаны исходя из реальных возможностей людей», — пояснила Татьяна Шлычкова.
На странице посольства также опубликовано отдельное обращение посла Игоря Ховаева, который сообщил о проработке маршрута для спецрейса из России:
Вы не забыты и не брошены на произвол судьбы, мы работаем круглосуточно.
С проблемами
Учитывая, что прямое авиасообщение между Россией и египетскими курортами на Красном море закрыто уже 4,5 года, многие россияне добираются в Хургаду и
Как сообщили «Ъ» в посольстве РФ в Египте, консульский отдел посольства, а также генконсульства в Хургаде и Александрии в режиме реального времени обновляют списки находящихся в Египте туристов. К вечеру среды речь шла уже примерно о 1,5 тыс. человек.
Впрочем, многие, не дожидаясь помощи из Москвы, по совету посольства постарались самостоятельно покинуть страну последними авиарейсами. Но не все смогли купить билеты, тем более что цены резко взлетели. К примеру, один из последних билетов по маршруту Каир—Москва авиакомпании EgyptAir стоил около $900.
Еще одно популярное туристическое направление — Марокко — закрылось в воскресенье. Как сообщили в посольстве РФ в Рабате, около 450 туристов из России и стран СНГ до сих пор не могут покинуть страну. Список пополняется каждый день, только за сутки в него добавилось 50 человек. Многие путешествуют по стране самостоятельно и не сразу сориентировались. В посольстве РФ в Рабате пояснили «Ъ», что прорабатывают с Москвой возможность возвращения всех, кто застрял в Марокко, но пока решения нет.
«Ъ» удалось поговорить с несколькими российскими туристами в Марокко. Они подчеркивают, что страна закрылась в течение одного дня, купить билет домой просто не было возможности.
«Посольство собирает информацию и обещает самолет, но неизвестно, когда он будет и как прожить до этого дня», — сказал «Ъ» дизайнер из Москвы Александр Чернов. По его словам, многих выгоняют из отелей, даже если номера оплачены, а деньги не возвращают. Иностранцев отказываются пускать и на съемные квартиры. Были попытки даже высадить туристов из транспорта.
Мы с трудом смогли найти место, где остановиться на несколько дней. Тут на днях митинговали французы с лозунгом «Макрон, забери нас», и их уже начали вывозить, как и других иностранцев, а мы все еще ждем.
Первого больного COVID-19 в Марокко выявили 2 марта, сейчас там 49 подтвержденных зараженных.
Немало россиян и в европейских странах. Так, в посольстве РФ в Будапеште сообщили «Ъ», что в Венгрии сейчас находятся около 2 тыс. российских туристов, и около 300 из них уже обратились в российское диппредставительство за помощью в возвращении на родину. Среди них и те, кто приехал из Австрии, Словакии и других европейских стран, когда оттуда уже сократили рейсы, а из Венгрии — еще нет. Но в итоге вылететь на родину не успели и они.
«Кто-то купил билеты на Wizz Air (бюджетная венгерская авиакомпания.— “Ъ”), но рейсы отменили. У многих просто нет средств, чтобы приобрести билеты “Аэрофлота” или продолжать оплачивать жилье и питание в ожидании более доступных по цене билетов, — пояснили “Ъ” в российском посольстве.— В среду мы обратились с предложением в МИД РФ, чтобы организовать чартерный рейс “Аэрофлота” или вывезти россиян другими бортами, ждем ответа».
В среду возможность обсудить ситуацию представилась министрам иностранных дел двух стран Сергею Лаврову и Петеру Сийярто, который приехал в Москву. «Переговоры состоялись в очень непростых условиях. Сейчас не только Европа, но и весь мир столкнулся и сражается с проблемой коронавируса, — заявил по итогам переговоров господин Сийярто.— Но среди многих новостей есть и хорошая — а именно, что граждане Венгрии, которые хотели бы вернуться на родину из России, теперь смогут вернуться» (у «Аэрофлота» остались рейсы Москва—Будапешт).
Из европейских стран едва ли не самая сложная ситуация в Черногории. Этой стране долгое время удавалось избегать заражения. Но во вторник премьер Душко Маркович выступил с экстренным обращением, проинформировав сограждан о выявлении в стране двух случаев коронавируса. При этом вокруг вывоза 2 тыс. российских граждан из перекрывшей свои границы страны разразился скандал. В среду во многих российских СМИ со ссылкой на дипломатический источник появилась информация, что черногорские власти якобы жестко увязывают выдачу разрешения авиакомпаниям РФ на выполнение чартерных рейсов в Тиват с безвозмездным возвратом из Москвы 50 черногорцев.
По его словам, во вторник для решения этого вопроса планировался телефонный разговор премьеров двух стран Михаила Мишустина и Душко Марковича. Однако договориться удалось на уровне госчиновников, чему, по словам собеседника «Ъ», активно содействовало и посольство РФ в Подгорице. Договоренность заключалась в том, что самолеты авиакомпаний РФ берут на борт в Москве полсотни черногорцев, готовых к возвращению на родину, а правительство Черногории через свой МИД оформляет в это время разрешения для российских бортов. «После завершения всех необходимых по закону процедур договоренность будет безусловно реализована», — заверил источник «Ъ».
Рейсы из Москвы нами давно были одобрены. Уточнялись лишь время прилета и вылета, а также процедуры в отношении пассажиров с обеих сторон с учетом того обстоятельства, что прилет и вылет рейсов может быть осуществлен в нынешних условиях не в Тиват, а в Подгорицу.
Вечером в эфире телеканала «Россия-1» Мария Захарова заявила: «Буквально полчаса назад наше посольство в Черногории получило официальную дипломатическую ноту от правительства Черногории, которое
Елена Черненко, Марианна Беленькая, Галина Дудина, Кирилл Кривошеев, Александра Мерцалова; Геннадий Сысоев, Подгорица