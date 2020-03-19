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01:23 (мск), источник: ТАСС

Часть архива семьи адмирала Колчака передали в Государственный архив

Среди переданных документов — Евангелие, которое адмирал брал с собой в полярные экспедиции, грамота императора Николая II, письма жене и другие.

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Церемония передачи в Государственный архив (ГА) РФ части архива семьи адмирала Александра Колчака, приобретенного меценатами в 2019 году на аукционе в Париже, прошла в Выставочном зале федеральных архивов в Москве, передает корреспондент ТАСС.

«Я довольно случайно узнал, что наш Госархив интересуется этой темой, и в ближайшее время будет проведен аукцион в Париже по продаже большой части архива Колчака, и у меня сразу родилась идея: правильно, чтобы Государственный архив имел эти документы. Я начал узнавать, как в нем [аукционе] можно участвовать, и я очень благодарен французской стороне, нашему посольству во Франции, удалось быстро оформить ввоз этих ценностей», — сказал в ходе церемонии передачи даритель — председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон.

По словам Михельсона, исследования Колчаком Северного морского пути заложили дальнейшее развитие этой важнейшей транспортной артерии.
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«Когда я стал изучать эти документы, я не знал детали того, что Колчак участвовал в экспедиции по изучению Северного морского пути, изучал дрейф льдов — то, чем сейчас занимается компания, которую я возглавляю. Очень важно, что Северный морской путь, благодаря тем экспедициям, которые проходили в начале века, были продолжены в 30-х годах, потом появились атомные ледоколы, и сегодня мы перевозим там десятки миллионов тонн грузов», — сказал он.

Михельсон добавил, что Колчак является неоднозначной личностью в истории России и выразил уверенность, что переданные документы «внесут свою лепту в правильное трактование этой истории, поскольку любой народ, любое государство все равно живет своей историей».

Возвращенное наследие

По словам директора Государственного архива РФ Ларисы Роговой, на родину вернулось более 150 документов.

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«Всего мы получаем сегодня 164 документа, а также семь альбомов, в которые включено 645 фотографий, это и морской альбом Колчака, и семейные фотографии. Всего же в ГА РФ так называемый “архив Колчака”, история белого движения — это 125 фондов и почти 40 тыс. единиц хранения», — сказала она.

Среди переданных документов — Евангелие, которое Колчак брал с собой в полярные экспедиции, грамота императора Николая II о награждении капитана 1-го ранга Колчака военным орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени, письма Колчака жене за годы Первой мировой и Гражданской войн, телеграммы Александра Керенского командующему Черноморским флотом Колчаку о мерах по охране членов царской семьи, находившихся в Крыму, и о наведении порядка на Черноморском флоте в июне 1917 года.

На церемонии также были представлены документы из собраний ГА РФ, которые связаны с именем Верховного правителя России.
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Среди них — эскиз флага Верховного правителя адмирала Колчака с его автографом, декларация Российского правительства от 21 ноября 1918 г., постановление Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России о подчинении главнокомандующего генерала Антона Деникина Верховному правителю адмиралу Александру Колчаку, а также Акт передачи адмирала Колчака и председателя Совета Министров в правительстве Колчака Виктора Пепеляева чешским военным командованием Политическому центру, протоколы допроса адмирала, постановление Иркутского Военно-революционного комитета о расстреле Колчака и Пепеляева от 6 февраля 1920 года.

В ноябре 2019 года на аукционе во Франции архив был продан по решению потомков внука адмирала — Александра Ростиславовича Колчака после его кончины весной прошлого года. Общая стоимость архивных материалов — более 3 млн евро, которые были выделены меценатами для последующей передачи в Государственный архив Российской Федерации и Дом русского зарубежья.

Адмирал и Верховный правитель

Александр Колчак — русский полярный исследователь, военачальник и политический деятель. Один из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны. Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией (1918−1920). 7 февраля 1920 года был расстрелян большевиками в Иркутске.

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15 ноября 2019© Ньюстюб
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