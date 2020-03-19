Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса

«Сейчас обсуждаются различные варианты. В том числе и вариант в случае необходимости скорректировать ограничительные меры, для этого тщательно анализируется ситуация с коронавирусом в разных странах: в Китае, в европейских странах — Италии, Франции, Испании. Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», — сказал он.
Источник отмечает, что обсуждается возможность рекомендовать работодателям «подумать об удаленной работе для своих сотрудников».
«Пока это происходит в основном в Москве, и надо решить, что делать по всей стране», — пояснил он.
«Все это — чтобы снизить риски заболевания коронавирусом. Эти меры, подчеркну, обсуждаются, изучаются, чтобы в итоге принять взвешенное решение», — сказал собеседник агентства.
«Понятно, что многим людям все эти рекомендации и решения, главным образом те, в которых речь может пойти об ограничениях и возможных запретах, могут показаться избыточными. Но надо понимать, что ученые,