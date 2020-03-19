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08:48 (мск), источник: РИА Новости

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Самую высокую среднемесячную зарплату дают на Чукотке, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата за прошлый год.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в этом регионе среднемесячная зарплата составляет 106,8 тысячи рублей. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (100,4 тысячи рублей), Москва (94 тысячи рублей), Магаданская область (92,9 тысячи рублей) и Ненецкий автономный округ (86,8 тысячи рублей).

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Как сообщил телеканалу проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, высокие зарплаты в северных субъектах Федерации и на Дальнем Востоке в основном объясняются надбавками за непростые условия проживания, а также за вахтовый метод работы, связанный с добычей полезных ископаемых.

По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).

По словам эксперта, такие показатели обусловлены тем, что население этих регионов преимущественно работают в бюджетной сфере и сельском хозяйстве, где высокие прибавки к зарплате не предусмотрены.

Средняя зарплата в стране в 2019 году составила 47,5 тысячи рублей. Это на 3,7 тысячи рублей больше, чем годом ранее.

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