08:48 (мск), источник: РИА Новости
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Самую высокую среднемесячную зарплату дают на Чукотке, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата за прошлый год.
Отмечается, что в этом регионе среднемесячная зарплата составляет 106,8 тысячи рублей. Далее следуют
Как сообщил телеканалу проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, высокие зарплаты в северных субъектах Федерации и на Дальнем Востоке в основном объясняются надбавками за непростые условия проживания, а также за вахтовый метод работы, связанный с добычей полезных ископаемых.
По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в
По словам эксперта, такие показатели обусловлены тем, что население этих регионов преимущественно работают в бюджетной сфере и сельском хозяйстве, где высокие прибавки к зарплате не предусмотрены.
Средняя зарплата в стране в 2019 году составила 47,5 тысячи рублей. Это на 3,7 тысячи рублей больше, чем годом ранее.