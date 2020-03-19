Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головой. Четыре истории

Власти всех стран задумались, как этого избежать. Одни поддерживают банки и бизнес: Великобритания, например, сулит им ссуды под госгарантии. Другие — людей, потерявших работу, или все население разом. США обещают по 1000 долларов каждому американцу, Гонконг уже выделил по 1300 долларов 7 миллионам жителей.
Каждое правительство норовит выписать свой рецепт, но мало кто успел перейти от обсуждений и обещаний к раздаче дотаций. Тем временем люди теряют не только привычный комфорт, но и близких, работу, доход и крышу над головой. Русская служба
Актриса Петра Схованкова из Брно еще надеется, что запланированная на май репетиция нового спектакля состоится. А пока она ищет подработки: учительницей чешского по скайпу или нянечкой.
Я уже потеряла деньги за спектакли для школьников на английском языке. Это был один из моих главных источников дохода. Встала на учет в качестве безработной, и конечно, стала экономить.
«Пока никто не просил присмотреть за детьми, и я не знаю, попросят ли —
Коллеги Петры по актерскому цеху один за другим оказываются в аналогичной ситуации: «Каждый решает проблемы
В салоне красоты у Трэвиса Поттера народу в последнее время поубавилось. Американцы, особенно те, что постарше, по совету властей пережидают эпидемию дома и один за другим отказываются от стрижки, рассказывает парикмахер из Кентукки.
Больше всего Трэвис опасается затяжного карантина. И Дональда Трампа. Он клянет президента непечатными словами за медлительность и боится, что эпидемия выйдет
«Сидим и ждем, когда нас всех закроют, — говорит он. — Парикмахеры в группе риска, к нам кто только не приходит. У меня два клиента вернулись недавно: один из Италии, другая из круиза».
«Парикмахеры — индивидуальные предприниматели, нам не положено никакого пособия по безработице. А что если
В США нет общедоступной государственной системы здравоохранения, а частная страховая медицина доступна преимущественно работающим и пожилым, причем страховка покрывает лишь часть расходов, и даже с ней средний американец тратит тысячи долларов на медобслуживание в год.
«У меня нет страховки, поскольку я не попадаю ни в одну из льготных категорий, а если я куплю ее сам, мне придется выложить 5−10 тысяч долларов в год, прежде чем они начнут меня лечить бесплатно», — говорит Трэвис.
Власти США пообещали компенсировать часть расходов заболевшим Covid-19, однако помощь положена только тем, у кого есть страховка.
«Тут у нас в Кентукки бесплатных анализов нет. А я слышал, за тест на коронавирус берут чуть ли не тысячу долларов», — беспокоится брадобрей (в среду Трамп подписал принятый Конгрессом закон, делающий тесты на коронавирус бесплатными).
Услугами Трэвиса не прочь воспользоваться Натали, но она заперта с двумя детьми дома по другую сторону Атлантики. Француженке непросто дается навязанная президентским распоряжением изоляция:
Парикмахерские закрыты. Мне кажется, я становлюсь страшилой.
Французская система социальной защиты даст фору большинству стран. Натали работает на большую косметическую компанию, ей сохранили зарплату, и до конца марта она числится «технически безработной». Государство обещает помочь и бизнесу, и людям — например, оплачивает 15 дней вынужденного отпуска по уходу за детьми, пока школы закрыты.
Но Натали не спешит радоваться.
«Я боюсь одного: если я заболею, как дети останутся тут одни без меня?» — говорит она.
Одиночество и беззащитность в дни карантина ощущаются особенно остро. Большинство соседей Натали по многоквартирному дому на окраине Бордо — люди преклонного возраста, многие давно одиноки. Она не может навестить их
«Плохо у них дела, им очень грустно и тревожно», — вот что она вынесла из разговоров с соседями.
Стариков просят не выходить из дома. Другим можно — но только по строго ограниченным поводам. За этим следит полиция, если что — штрафуют. На днях Натали сходила в магазин, но одна не решилась, взяла с собой 16-летнего сына.
Французы берут супермаркеты штурмом и несут ежедневные потери. Хроники гонок на тележках и битв за туалетную бумагу наполняют эфир и соцсети. Продавцы не узнают покупателей: самообладание, такт и чувство меры улетучились буквально за несколько дней.
Поэтому вылазка в магазин для запертых французов — не развлечение, а вынужденное, тяжелое и опасное предприятие. И домашняя кухня быстро набивает оскомину, не говоря уже о том, что отнимает довольно времени, особенно если в доме дети.
«Умереть с голоду я не боюсь. Но макароны я потом еще долго есть не буду», — говорит Натали.
Пусть ей повезло больше, чем тем, кто лишился работы
Натали очень надеется, что карантин будет недолгим, но боится, что последствия окажутся серьезными в любом случае. Ее компания продает товары далеко не первой необходимости, и наверняка продажи упадут. И в целом экономика просядет, а люди станут беднее.
Первой в кризисе оказалась туристическая отрасль, в которой не повезло работать Ричарду.
«Я продавал горнолыжные туры в Лондоне. В четверг меня уволили, потому что все курорты закрылись», — рассказывает он.
Коронавирус угрожает лишить сферу туризма 50 млн рабочих мест. А с ней связан весь рабочий опыт Ричарда, и теперь он боится, что ему придется начинать с нуля.
Обещание властей поддержать бизнес госгарантиями по банковским кредитам не успокаивает его. Банки заработают комиссию, компании удержатся на плаву, но это не удержит их от сокращения расходов:
Даже если мое бывшее турагентство получит кредит, вряд ли меня возьмут обратно. Продавать особо нечего, рынок мертвый.
«Лучше бы правительство поддержало людей напрямую. Я не одну тысячу фунтов налогов и социальных сборов заплатил за свою карьеру. А пока подал на пособие, ищу работу и переехал к родственникам, чтобы хоть немного сэкономить», — добавляет безработный Ричард.