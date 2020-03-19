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Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головойНадвигающийся кризис грозит миру всплеском бедности
Фоторепортажи
15Пустые популярные туристические локации
14Туристические объекты Азии пострадали от коронавируса
12:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головой. Четыре истории

Жизнь на планете замирает: миллиарды людей вынужденно прячутся по домам. Для многих это означает потерю дохода, а расходы никто не отменял: счета, аренда, голод и кредиты не уходят на карантин. Надвигающийся кризис грозит миру всплеском бедности.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:00 MSK, 19.03
Источник: GETTY IMAGES

Власти всех стран задумались, как этого избежать. Одни поддерживают банки и бизнес: Великобритания, например, сулит им ссуды под госгарантии. Другие — людей, потерявших работу, или все население разом. США обещают по 1000 долларов каждому американцу, Гонконг уже выделил по 1300 долларов 7 миллионам жителей.

Каждое правительство норовит выписать свой рецепт, но мало кто успел перейти от обсуждений и обещаний к раздаче дотаций. Тем временем люди теряют не только привычный комфорт, но и близких, работу, доход и крышу над головой. Русская служба Би-би-си поговорила с некоторыми из тех, кого уже коснулся набирающий обороты кризис.

Из актеров в массажисты

Актриса Петра Схованкова из Брно еще надеется, что запланированная на май репетиция нового спектакля состоится. А пока она ищет подработки: учительницей чешского по скайпу или нянечкой.

Я уже потеряла деньги за спектакли для школьников на английском языке. Это был один из моих главных источников дохода. Встала на учет в качестве безработной, и конечно, стала экономить.
Петра Схованкова

«Пока никто не просил присмотреть за детьми, и я не знаю, попросят ли — из-за карантина. На мой пост в соцсетях про уроки чешского откликнулся один иностранец», — продолжает она.

Коллеги Петры по актерскому цеху один за другим оказываются в аналогичной ситуации: «Каждый решает проблемы по-своему. Один коллега прошел курсы массажиста и теперь надеется заработать этим».

Дорогой вирус

В салоне красоты у Трэвиса Поттера народу в последнее время поубавилось. Американцы, особенно те, что постарше, по совету властей пережидают эпидемию дома и один за другим отказываются от стрижки, рассказывает парикмахер из Кентукки.

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Больше всего Трэвис опасается затяжного карантина. И Дональда Трампа. Он клянет президента непечатными словами за медлительность и боится, что эпидемия выйдет из-под контроля. Тогда жизнь остановится надолго.

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«Сидим и ждем, когда нас всех закроют, — говорит он. — Парикмахеры в группе риска, к нам кто только не приходит. У меня два клиента вернулись недавно: один из Италии, другая из круиза».

«Парикмахеры — индивидуальные предприниматели, нам не положено никакого пособия по безработице. А что если кто-нибудь еще и заболеет? Со страховкой тут дела обстоят вообще из рук вон плохо», — сетует он.

В США нет общедоступной государственной системы здравоохранения, а частная страховая медицина доступна преимущественно работающим и пожилым, причем страховка покрывает лишь часть расходов, и даже с ней средний американец тратит тысячи долларов на медобслуживание в год.

«У меня нет страховки, поскольку я не попадаю ни в одну из льготных категорий, а если я куплю ее сам, мне придется выложить 5−10 тысяч долларов в год, прежде чем они начнут меня лечить бесплатно», — говорит Трэвис.

Власти США пообещали компенсировать часть расходов заболевшим Covid-19, однако помощь положена только тем, у кого есть страховка.

«Тут у нас в Кентукки бесплатных анализов нет. А я слышал, за тест на коронавирус берут чуть ли не тысячу долларов», — беспокоится брадобрей (в среду Трамп подписал принятый Конгрессом закон, делающий тесты на коронавирус бесплатными).

Одна дома с детьми

Услугами Трэвиса не прочь воспользоваться Натали, но она заперта с двумя детьми дома по другую сторону Атлантики. Француженке непросто дается навязанная президентским распоряжением изоляция:

Парикмахерские закрыты. Мне кажется, я становлюсь страшилой.

Французская система социальной защиты даст фору большинству стран. Натали работает на большую косметическую компанию, ей сохранили зарплату, и до конца марта она числится «технически безработной». Государство обещает помочь и бизнесу, и людям — например, оплачивает 15 дней вынужденного отпуска по уходу за детьми, пока школы закрыты.

Но Натали не спешит радоваться.

«Я боюсь одного: если я заболею, как дети останутся тут одни без меня?» — говорит она.

Старикам здесь не место: коронавирус и одиночество убивают старшее поколение | Источник: AFP

Одиночество и беззащитность в дни карантина ощущаются особенно остро. Большинство соседей Натали по многоквартирному дому на окраине Бордо — люди преклонного возраста, многие давно одиноки. Она не может навестить их из-за карантина, но старается поддержать, звонит по телефону, предлагает помощь, интересуется, как дела.

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«Плохо у них дела, им очень грустно и тревожно», — вот что она вынесла из разговоров с соседями.

Стариков просят не выходить из дома. Другим можно — но только по строго ограниченным поводам. За этим следит полиция, если что — штрафуют. На днях Натали сходила в магазин, но одна не решилась, взяла с собой 16-летнего сына.

Французы берут супермаркеты штурмом и несут ежедневные потери. Хроники гонок на тележках и битв за туалетную бумагу наполняют эфир и соцсети. Продавцы не узнают покупателей: самообладание, такт и чувство меры улетучились буквально за несколько дней.

Поэтому вылазка в магазин для запертых французов — не развлечение, а вынужденное, тяжелое и опасное предприятие. И домашняя кухня быстро набивает оскомину, не говоря уже о том, что отнимает довольно времени, особенно если в доме дети.

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«Умереть с голоду я не боюсь. Но макароны я потом еще долго есть не буду», — говорит Натали.

Пусть ей повезло больше, чем тем, кто лишился работы из-за карантина, часть доходов она все равно потеряла. О полугодовой премии можно забыть. К тому же компания временно не оплачивает обеды, а это около 15% ее оклада. Льготная школьная столовая закрыта, и питание детей легло на семейный бюджет. Дыра в нем растет с каждым днем.

Единственное, что не уменьшается — счета. Ипотека, налоги, коммунальные услуги.

Натали очень надеется, что карантин будет недолгим, но боится, что последствия окажутся серьезными в любом случае. Ее компания продает товары далеко не первой необходимости, и наверняка продажи упадут. И в целом экономика просядет, а люди станут беднее.

Переехать к родителям и начать с нуля

Первой в кризисе оказалась туристическая отрасль, в которой не повезло работать Ричарду.

«Я продавал горнолыжные туры в Лондоне. В четверг меня уволили, потому что все курорты закрылись», — рассказывает он.

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Коронавирус угрожает лишить сферу туризма 50 млн рабочих мест. А с ней связан весь рабочий опыт Ричарда, и теперь он боится, что ему придется начинать с нуля.

Обещание властей поддержать бизнес госгарантиями по банковским кредитам не успокаивает его. Банки заработают комиссию, компании удержатся на плаву, но это не удержит их от сокращения расходов:

Даже если мое бывшее турагентство получит кредит, вряд ли меня возьмут обратно. Продавать особо нечего, рынок мертвый.

«Лучше бы правительство поддержало людей напрямую. Я не одну тысячу фунтов налогов и социальных сборов заплатил за свою карьеру. А пока подал на пособие, ищу работу и переехал к родственникам, чтобы хоть немного сэкономить», — добавляет безработный Ричард.

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