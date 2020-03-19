Общее число инфицированных коронавирусом превысило 210 тыс. человек

Издание ведет электронный подсчет числа заболевших, умерших и вылечившихся от вируса, основанный на официальных данных стран.
По состоянию на 2:00 по московскому времени сообщалось о 206 226 больных и 8764 скончавшихся.
В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом, все — у людей, приехавших
В Италии за минувшую среду число жертв коронавируса выросло о 2978, за сутки зарегистрировано 475 новых случаев смертельного исхода вызываемого инфекцией заболевания. Всего в стране инфицировано 35 713 человек.
В Иране зафиксировано 17 361 случаев заболевания (скончались 1135 человек), в Испании — 13 716 (598), во Франции — 9 134 (264), в Южной Корее — 8 565 (91), в Германии — 8198 (24), в США — 7 894 (113), в Швейцарии — 2 772 21), в Великобритании — 2 626 (103), в Нидерландах — 2 051 (58), в Австрии — 1 646 (четыре), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) — 1 572 (36), в Норвегии — 1 423 (три), в Швеции — 1 279 (три), в Бельгии — 1 243 (10), в Дании — 1 057 (четыре).
Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще в 149 странах и районах мира.
Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.
В среду Гебрейесус заявил журналистам, что «к худшему» должен готовиться африканский континент.
Эксперты неоднократно предупреждали об опасностях заболевания для Африки, учитывая слабую инфраструктуру здравоохранения, нищету, конфликты, плохую санитарию и высокую плотность населения.