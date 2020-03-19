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11:43 (мск), источник: Кино Mail.ru

Брюсу Уиллису — 65: культовые роли и яркие кадры с актером

По случаю солидной даты вспоминаем интересные факты из биографии любимого актера, кадры из любимых фильмов с его участием и смешные высказывания его героев.

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Начало карьеры и первая популярность

Пожалуй, основные моменты биографии Брюса Уиллиса в лишнем упоминании не нуждаются: сын американца и немки, родился в Западной Германии, вырос в Нью-Джерси. В детстве Уиллис страдал заиканием и, чтобы побороть дефект, записался в школьный драматический кружок. Получив высшее образование в Monclair State University, перебрался в Нью-Йорк, где и началась его актерская карьера.

По старой доброй голливудской традиции, начинал Уиллис в сериалах. Роль в сериале «Детективное агентство “Лунный свет”» принесла ему первую волну популярности. В паре с Сибилл Шепард Уиллис сыграл частного детектива Дэвида Эддисона, реплики которого, как и реплики многих других сыгранных им персонажей, разобрали на цитаты.

А вам не приходило в голову, что в городе так много преступников потому, что вы со всех берете подписку о невыезде?
Дэвид Эддисон
«Детективное агентство "Лунный свет"»

Та самая роль

Еще одна роль, с которой неизбежно ассоциируется Брюс Уиллис, — Джон МакЛейн из фильма «Крепкий орешек», полицейский, приехавший в Лос-Анджелес, чтобы встретить Рождество с женой и дочерью, а вместо этого вынужденный обезвреживать террористов. Причем Джонни метко не только стреляет, но и говорит: что ни фраза — то афоризм. Этот новый герой, неустанно спасающий мир и при этом ругающийся как сапожник, надолго определил дальнейшую траекторию карьеры Уиллиса.

Знаешь, что за геройство дают? Ничего. Ты рискуешь, а тебя хлопают по плечу «Бла-бла-бла, ты молодец»… Развод… Жена фамилию твою уже забыла, дети не общаются… Завтракаешь в одиночестве… Поверь, героем быть несладко.
Джон МакЛейн
«Крепкий орешек»

Пожалуй, именно Джона МакЛейна стоит обвинять в том, что Уиллиса долгое время считали односторонним актером, не способным выйти за рамки боевика.

Конечно, подобное мнение об актере как минимум несправедливо, что он с успехом доказал, снимаясь в ключевые ролях в таких фильмах, как «Пятый элемент», «Смерть ей к лицу», «Норт», «Цвет ночи», «Шестое чувство», «Девять ярдов», «Королевство полной луны» и многие другие.

Я говорю на двух языках: английском и матерном английском.
Корбен Даллас
«Пятый элемент»

Другой супергерой

В 2019 году великий и ужасный М. Найт Шьямалан завершил так называемую трилогию «Неуязвимый», заключив в одну психлечебницу героев своих предыдущих фильмов — Дэвида Данна в исполнении Уиллиса из одноименной картины 2000 года, Мистера Стекло (Сэмюэл Л. Джексон) из нее же и Кевина Крамба (Джеймс МакЭвой) из «Сплита».

Сегодня супергерой не может быть просто хорошим парнем, он должен быть гораздо сложнее, с темной стороной — как Тони Старк, Джек Воробей или даже Джокер. Хочется верить, что у меня получаются именно такие персонажи, но еще более человечные, приземленные.
М. Найт Шьямалан

В отличие от суперпопулярных и сплошь положительных марвеловских Мстителей, Данн — супергерой с двойным дном и не без темной стороны. Еще одна работа в копилку Уиллиса, доказывающая, что он больше, чем просто рубаха-парень из «Крепкого орешка».

Не только кино

К слову, Уиллис вообще полон сюрпризов. Например, кто бы мог подумать, что этот «крепкий орешек» любит музыку? Тем не менее, в молодости Брюс участвовал в фольклорном ансамбле Accelerators, где играл на губной гармонике, да и в более зрелом возрасте не прочь был выступить на сцене плечом к плечу с именитыми музыкантами — например, Чаком Берри или Мел Си. А в 2010 году Уиллис снялся в клипе группы Gorillaz на песню Stylo.

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Кино
Брюсу Уиллису — 65: культовые роли и яркие кадры с актером По случаю солидной даты вспоминаем интересные факты из биографии любимого актера, кадры из любимых фильмов с его участием и смешные высказывания его героев
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