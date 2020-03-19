Страны Европы приостанавливают выдачу шенгенских виз

Генеральное консульство Италии в России с 18 марта сократило объем своих услуг, в том числе выдачу шенгенских виз. «Складывающаяся в настоящий момент экстренная ситуация вынуждает нас провести пересмотр объема услуг, оказываемых генеральным консульством Италии, — сообщила дипмиссия. — Временно отменяется оказание стандартных консульских услуг, в связи с этим все сделанные онлайн записи аннулируются. Выдача виз в консульстве временно прекращается».
В дипмиссии отметили, что для оформления визы в настоящий момент все желающие могут обращаться в итальянские визовые центры VMS. При этом процедура выдачи виз может потребовать больше времени в связи с сокращением числа сотрудников, задействованных при обработке документов.
О прекращении приема документов на визу сообщило и генеральное Консульство Испании в Москве. Исключение — оформление виз гуманитарного характера и виз для лиц, состоящих в браке с гражданами Испании.
С 16 марта выдачу виз временно прекратило консульство Франции в Москве. Также стало известно о приостановке приема документов во всех визовых центрах Польши, Хорватии, Болгарии, Мальты, Бельгии. Швейцария заявила о приостановке выдачи виз на три месяца.