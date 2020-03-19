Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головойНадвигающийся кризис грозит миру всплеском бедности
Фоторепортажи
12Киев на карантине
10Умер Эдуард Лимонов
13:39 (мск), источник: Life.ru

Российские учёные «расшифровали» полный геном коронавируса

Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов.

Коронавирус COVID-19
14:05 (мск)Названа причина смерти женщины с коронавирусом в Москве
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано147+33
Скончалось1+1
Выздоровело9+1
Инфицировано221 416+19 744
Скончалось8 966+958
Выздоровело84 179+2 108
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:00 MSK, 19.03
Источник: AFP 2020

Российским учёным удалось секвенировать (определить аминокислотную или нуклеотидную последовательности) полный геном коронавируса.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

— Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения, — заявил и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов — Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения.

Геном коронавируса получили от одного из заражённых пациентов. Предполагается, что расшифрованная информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения новой инфекции.

Секвенирование — это определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности. В результате получают последовательности участков геномов.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Во время загрузки произошла ошибка.
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 14:13 MSK, 19.03
 Известная фигуристка рассекретила роман с футболистом ЦСКА
Двухлетний сын Кокорина стал звездой Instagram
Коронавирус COVID-19
Названа причина смерти женщины с коронавирусом в Москве
Российские учёные «расшифровали» полный геном коронавируса
Пациентка с коронавирусом умерла в больнице в Москве
В России могут усилить меры по борьбе с COVID-19 при необходимости
Оперштаб назвал причину смерти женщины с коронавирусом в Москве
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об идее закрыть столицу
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
В Киеве начался транспортный коллапс (фото)
Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головой
Как выглядит коронавирус: эксклюзивные фото
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Авто
Новый Nissan Juke получил патент в России Судя по всему, японский «Жук» второго поколения появится в России
Кино
Высоцкая объяснила, почему «не моет» руки в эфире «Едим дома» Вопрос, волнующий зрителей уже 17 лет, обострился на фоне пандемии коронавируса
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
То, что нашли на перевале Дятлова, вызвает оторопь
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Леди
Обуваемся стильно: 5 пар, которые идеально дополнят пальто Весна – отличный повод для того, чтобы составить сложные образы
Новости партнеров
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Харламов отомстил Асмус, выложив в Сеть фото с изменой жене
Россияне начали массово переезжать жить в эту страну
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь