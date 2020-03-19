Российские учёные «расшифровали» полный геном коронавируса

Российским учёным удалось секвенировать (определить аминокислотную или нуклеотидную последовательности) полный геном коронавируса.
— Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения, — заявил и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов — Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения.
Геном коронавируса получили от одного из заражённых пациентов. Предполагается, что расшифрованная информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения новой инфекции.
Секвенирование — это определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности. В результате получают последовательности участков геномов.