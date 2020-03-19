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14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдена неизвестная ранее часть древнего Херсонеса (фото)

Российские ученые обнаружили некрополь IV века до нашей эры, городскую свалку и целый «пещерный город» в ранее неисследованной части древнего Херсонеса в Крыму.

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Открытие сделали за пределами юго-восточной оборонительной линии стен Херсонеса, на территории так называемой Херсонесской балки, сообщают в Институте археологии РАН.

О том, что в этом месте может находиться эллинистический некрополь, знали еще в середине XIX века. Но последние археологические исследования проводились на этой территории более 100 лет назад.

В 2020 году археологи вернулись к исследованию участка перед строительством музейного комплекса. Они обнаружили, что некрополь на этом месте существовал с IV-III века до н.э. и вплоть до IV века н.э.

Затем, в ранневизантийское время (V-VII века), за стенами Херсонеса появилась городская свалка, похоронившая древний некрополь под 7-метровым слоем мусора.

В VIII—IX веках на склонах балки начали селиться люди. Они переоборудовали вырубленные в скале античные склепы под жилые и хозяйственные строения.

Вероятно, здесь селились (или скрывались) люди не очень высокого социального статуса.
Николай Макаров
директор Института археологии РАН
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На месте бывшего некрополя появился даже своеобразный «пещерный город». Он просуществовал до конца XIII века, когда город и его округа были сожжены монголами.

На сегодняшний день археологи обнаружили 3 жилых комплекса: два помещения, вырубленные в скале, и одно помещение в естественном гроте. Одна из жилых или хозяйственных построек была укреплена дополнительно каменной стеной высотой до 3 метров.

Ученые нашли также редкие и уникальные артефакты, в том числе украшения, золотые, бронзовые и серебряные монеты, светильники, терракоты, клейменые амфоры для вина и многое другое. Основная часть находок передана на реставрацию в музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Руководитель археологических работ Олег Шаров считает, что до окончания работ в Херсонесе будет сделано еще немало неожиданных открытий.

Анна Лысенко

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