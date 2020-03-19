Найдена неизвестная ранее часть древнего Херсонеса (фото)

Открытие сделали за пределами юго-восточной оборонительной линии стен Херсонеса, на территории так называемой Херсонесской балки, сообщают в Институте археологии РАН.
О том, что в этом месте может находиться эллинистический некрополь, знали еще в середине XIX века. Но последние археологические исследования проводились на этой территории более 100 лет назад.
В 2020 году археологи вернулись к исследованию участка перед строительством музейного комплекса. Они обнаружили, что некрополь на этом месте существовал с IV-III века до н.э. и вплоть до IV века н.э.
Затем, в ранневизантийское время (V-VII века), за стенами Херсонеса появилась городская свалка, похоронившая древний некрополь под 7-метровым слоем мусора.
В VIII—IX веках на склонах балки начали селиться люди. Они переоборудовали вырубленные в скале античные склепы под жилые и хозяйственные строения.
Вероятно, здесь селились (или скрывались) люди не очень высокого социального статуса.
Николай Макаровдиректор Института археологии РАН
На месте бывшего некрополя появился даже своеобразный «пещерный город». Он просуществовал до конца XIII века, когда город и его округа были сожжены монголами.
На сегодняшний день археологи обнаружили 3 жилых комплекса: два помещения, вырубленные в скале, и одно помещение в естественном гроте. Одна из жилых или хозяйственных построек была укреплена дополнительно каменной стеной высотой до 3 метров.
Ученые нашли также редкие и уникальные артефакты, в том числе украшения, золотые, бронзовые и серебряные монеты, светильники, терракоты, клейменые амфоры для вина и многое другое. Основная часть находок передана на реставрацию в музей-заповедник «Херсонес Таврический».
Руководитель археологических работ Олег Шаров считает, что до окончания работ в Херсонесе будет сделано еще немало неожиданных открытий.