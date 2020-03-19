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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Слоны в Китае выпили вино и уснули на чайной плантации

Устроили себе небольшую вечеринку.

14 слонов забрели в китайскую деревню в поисках пищи, но обнаружили там 30 кг кукурузного вина. Животные так напились, что уснули в ближайшем чайном саду.

Забавный инцидент произошел в провинции Юнань, сообщило китайское информагентство агентство «Синьхуа».

Незадолго до этого стадо видели в поселке неподалеку, а затем в лесу. Вскоре животные снова вышли к людям, надеясь найти сахарный тростник или другое угощение. Они повредили крыши, двери и окна нескольких построек. Местные жители при этом не пострадали.

Анна Лысенко

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