15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Слоны в Китае выпили вино и уснули на чайной плантации
Устроили себе небольшую вечеринку.
14 слонов забрели в китайскую деревню в поисках пищи, но обнаружили там 30 кг кукурузного вина. Животные так напились, что уснули в ближайшем чайном саду.
Забавный инцидент произошел в провинции Юнань, сообщило китайское информагентство агентство «Синьхуа».
Незадолго до этого стадо видели в поселке неподалеку, а затем в лесу. Вскоре животные снова вышли к людям, надеясь найти сахарный тростник или другое угощение. Они повредили крыши, двери и окна нескольких построек. Местные жители при этом не пострадали.
Анна Лысенко