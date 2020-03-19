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16:02 (мск), источник: РИА Новости

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось0
Выздоровело5
Инфицировано222 642+19 113
Скончалось9 115+910
Выздоровело84 506+2 399
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:00 MSK, 19.03
Источник: РИА Новости

Таким образом, всего в российских регионах зафиксировано 199 случаев выявления инфекции.

Пандемия COVID-19

Дайте отпор вирусу
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Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, в мире заражено более 222 тысяч человек: 9115 пациентов скончались, 84 тысячи выздоровели.

Для борьбы с распространением инфекции российское правительство перекрыло границы с Белоруссией, Польшей и Норвегией. Также приостановлены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, США, Великобританию, Армению, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран и перекрыто железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией.

С 18 марта ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну до 1 мая.

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