16:02 (мск), источник: РИА Новости
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Таким образом, всего в российских регионах зафиксировано 199 случаев выявления инфекции.
Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, в мире заражено более 222 тысяч человек: 9115 пациентов скончались, 84 тысячи выздоровели.
Для борьбы с распространением инфекции российское правительство перекрыло границы с Белоруссией, Польшей и Норвегией. Также приостановлены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, США, Великобританию, Армению, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран и перекрыто железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией.
С 18 марта ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну до 1 мая.