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17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка несколько дней мыла руки куском сыра

Он оказался очень похожим на мыло, но не пенился.

Жительница города Ванкувер из американского штата Вашингтон по имени Майли поделилась с пользователями Reddit забавной историей, которая приключилась с ней в середине марта. Девушка рассказала, что в течение нескольких дней тщательно мыла руки небольшим кусочком сыра чеддер.

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Как пояснила американка, сыр она достала из холодильника чтобы перекусить после бурной вечеринки, но уснула, оставив его возле раковины на кухне. На следующий день Майли забыла о своем поступке и решила, что желтый брусок — это мыло, которое обычно там и лежит.

В течение следующих нескольких дней она упорно мыла руки сыром и заподозрила неладное, лишь когда поняла, что «мыло» не пенится, пишет Irish Post.

Осознав свою ошибку, Майли решила посмеяться над собой и опубликовала на ресурсе фото того самого многострадального кусочка сыра.

Екатерина Гура

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