I belly laughed. https://t.co/bL6yN5wsoz— Maury Brown (@BizballMaury) March 18, 2020
17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка несколько дней мыла руки куском сыра
Он оказался очень похожим на мыло, но не пенился.
Жительница города Ванкувер из американского штата Вашингтон по имени Майли поделилась с пользователями Reddit забавной историей, которая приключилась с ней в середине марта. Девушка рассказала, что в течение нескольких дней тщательно мыла руки небольшим кусочком сыра чеддер.
Как пояснила американка, сыр она достала из холодильника чтобы перекусить после бурной вечеринки, но уснула, оставив его возле раковины на кухне. На следующий день Майли забыла о своем поступке и решила, что желтый брусок — это мыло, которое обычно там и лежит.
В течение следующих нескольких дней она упорно мыла руки сыром и заподозрила неладное, лишь когда поняла, что «мыло» не пенится, пишет Irish Post.
Осознав свою ошибку, Майли решила посмеяться над собой и опубликовала на ресурсе фото того самого многострадального кусочка сыра.
Екатерина Гура